Tổng liên đoàn đề nghị xử lý nghiêm vụ lộ video nhạy cảm

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp được đề nghị xử lý nghiêm vụ thầy giáo cấp 3 lan truyền, để lộ video cảnh đi tắm của nữ công nhân nhà máy "3 tại chỗ".

Ngày 30/10, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết đã yêu cầu Công đoàn tỉnh Đồng Tháp báo cáo rõ vụ việc hai nam giáo viên trường THPT TP Cao Lãnh lan truyền, làm lộ video các nữ công nhân nhà máy "3 tại chỗ" đi tắm.

Công đoàn Việt Nam cũng sẽ đề nghị cơ quan chức năng tỉnh này làm rõ trách nhiệm những người liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.

Một nữ công nhân nhà máy "3 tại chỗ" ở Long An gọi điện trò chuyện với người thân, tháng 7/2021. Ảnh: Hoàng Nam

Theo ông Kiên, việc chia sẻ những hình ảnh riêng tư như trên đã xâm phạm quyền tự do cá nhân, ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm của các nữ công nhân liên quan. Sự việc còn gây dư luận không tốt trong bối cảnh phục hồi sản xuất sau dịch.

Đại diện Tổng liên đoàn cho rằng, giải thích gửi video nhằm "chia sẻ đời sống khó khăn của công nhân" mới là trình bày một phía từ vị hiệu phó, khi cơ quan chức năng vào cuộc sẽ làm rõ động cơ của những người này. "Có nhiều cách để chia sẻ đời sống khó khăn với công nhân, song lan truyền những hình ảnh riêng tư của nữ công nhân như trên thì rất khó thuyết phục", ông Kiên nói.

Phía Tổng liên đoàn cũng sẽ yêu cầu công đoàn cơ sở rà soát lại điều kiện ăn ở của công nhân, dặn dò người lao động cẩn trọng hơn trong sinh hoạt, để tránh sự việc tương tự xảy ra. Theo ông Kiên, khi thực hiện "3 tại chỗ", người lao động sản xuất - ăn - nghỉ tại chỗ trong nhà máy, hạn chế đi lại, tiếp xúc để tránh lây nhiễm Covid-19, các điều kiện sẽ không được tiện lợi như bình thường.

Thống kê trong đợt dịch thứ tư, gần 1,5 triệu công nhân vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 3 điểm đến". Hơn 2,26 triệu công nhân lao động mất việc, giãn việc, nghỉ việc luân phiên.

Một doanh nghiệp ở Bắc Ninh chuẩn bị chỗ ngủ cho hàng trăm công nhân "3 tại chỗ" trong đợt dịch bùng phát hồi tháng 5/2021. Ảnh: Ngọc Thành

Ba tuần trước, khi đang dạy online, một nam giáo viên Anh văn trường THPT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã để lộ trên màn hình đoạn trò chuyện chứa video nhạy cảm hình ảnh một người phụ nữ khoả thân, khiến các học sinh nhìn thấy. Thầy giáo đã yêu cầu các em không phát biểu, chia sẻ những hình ảnh nói trên. Phụ huynh bức xúc, đã gửi đơn đến Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, yêu cầu làm rõ vụ việc.

Video sau đó được xác định do hiệu phó Võ Quốc Công gửi cho thầy giáo. Ông Công xác nhận và cho biết video do người quen gửi, ghi cảnh các nữ công nhân nhà máy "3 tại chỗ" chuẩn bị đi tắm. Vị hiệu phó đã chuyển tiếp video cho đồng nghiệp xem nhằm "chia sẻ đời sống công nhân quá khó khăn". Ông Công cho rằng "việc này đối với người lớn cũng bình thường. Lỗi do thầy giáo không cẩn thận, vô tình mở lên để học sinh thấy".

Hôm 28/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cho biết đã làm việc với nhà trường. Hai nam giáo viên nhận lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Song Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu không đồng tình với cách xử lý của nhà trường. Ông yêu cầu ngành giáo dục cùng công an Đồng Tháp vào cuộc làm rõ vụ việc trên.

