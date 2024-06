Tổng lãnh sự New Zealand: 'Con Cưng là đối tác quan trọng'

Ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand, khẳng định chuỗi 700 siêu thị Con Cưng có vai trò chiến lược, đưa sản phẩm sạch, dinh dưỡng đến người Việt.

Con Cưng tổ chức sự kiện "Dinh dưỡng tự nhiên Australia - New Zealand" tại siêu thị Super Center 2.000 m2 ở quận 1, TP HCM vào cuối tháng 5. Chương trình có sự góp mặt của phái đoàn đại sứ hai quốc gia, Hội đồng dinh dưỡng trẻ sơ sinh Australia - New Zealand (INC) cùng 40 đại diện doanh nghiệp, nhà cung ứng, phân phối từ châu Đại Dương.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, cho biết bất ngờ khi hội ngộ nhiều doanh nhân từ New Zealand, Australia và hào hứng khi các "ông lớn" thuộc châu Đại Dương không ngừng phát triển mặt hàng chất lượng để tiếp cận thị trường Việt.

Hiện hơn 100 sản phẩm xuất xứ New Zealand, Australia đã lên kệ tại 700 cửa hàng Con Cưng, đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho mọi gia đình Việt gồm ông bà, ba mẹ và con trẻ.

Phái đoàn tham quan Con Cưng Super Center. Từ trái qua: Ông Scott James - Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, bà Rebecca Ball - Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao Australia; CEO Con Cưng Lưu Anh Tiến; ông Jonathan Chew - Giám đốc điều hành Hội đồng dinh dưỡng trẻ em Australia - New Zealand. Ảnh: Hiếu Châu

Để hợp tác mạnh mẽ trong tương lai, ông Scott James cho rằng các nhà sản xuất tại New Zealand cần liên tục đổi mới, cải tiến chất lượng, đảm bảo tiêu chí sạch, giàu dinh dưỡng từ chất lượng đàn bò, trang trại, đồng cỏ đến kiểm soát nghiêm ngặt quá trình chế biến, sản xuất.

"Con Cưng là đối tác chiến lược quan trọng tại thị trường Việt. Tôi tin tưởng các sản phẩm từ New Zealand - Australia sẽ nhận phản hồi tốt. Với vai trò kết nối thương mại giữa hai quốc gia, tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình để nguồn dinh dưỡng tự nhiên New Zealand có thể đến tận tay người tiêu dùng Việt", Tổng lãnh sự nói.

Đồng tình về vai trò của thị trường Việt, bà Rebecca Ball, Phó tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao Australia nhắc lại cột mốc 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam. Bà cho biết thương mại song phương hai quốc gia đạt 21,57 tỷ AUD trong năm 2023, trong đó sản phẩm từ sữa có sự tăng trưởng tích cực ở mức 23% so với 2022.

"Sự kiện hôm nay góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm từ Australia, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ các thương hiệu uy tín (Bubs Australia, Aptamil, Herbs of Gold, A2 milk...) tại chuỗi bán lẻ mẹ và bé lớn nhất tại Việt Nam", bà Rebecca Ball phát biểu.

CEO Con Cưng - ông Lưu Anh Tiến đánh giá cao tiềm năng và kỳ vọng đa dạng hóa sản phẩm dinh dưỡng chất lượng từ Australia - New Zealand, góp phần giúp trẻ em Việt tăng trưởng thể chất lẫn trí tuệ. Ảnh: Hiếu Châu

Ông Lưu Anh Tiến, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Con Cưng, cho biết những năm qua, ông cùng đồng sự không ngừng tìm hiểu, hợp tác với các công ty, tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Theo ông, các sản phẩm từ hai quốc gia thuộc châu Đại Dương còn nhiều tiềm năng phát triển.

"Tôi tin tưởng sẽ có thêm nhiều sản phẩm dinh dưỡng cao cấp từ Australia và New Zealand, góp phần giúp trẻ em Việt tăng trưởng thể chất lẫn trí tuệ", ông Lưu Anh Tiến cho hay.

Đồng thuận với tinh thần, sứ mệnh "mang đến tương lai tương sáng cho thế hệ mai sau" của Con Cưng, ông Jonathan Chew - Giám đốc điều hành Hội đồng dinh dưỡng trẻ em Australia, New Zealand - cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với từng thành viên thuộc hội đồng, đảm bảo chất lượng, quy trình sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Đoàn đại sứ đồng thuận nhấn nút "Cam kết đưa sản phẩm dinh dưỡng chất lượng đến trẻ em Việt". Từ trái qua: ông Jonathan Chew - Giám đốc điều hành Hội đồng dinh dưỡng trẻ em Australia - New Zealand, CEO Lưu Anh Tiến, bà Rebecca Ball, ông Scott James. Ảnh: Hiếu Châu

Tại sự kiện, bà Trần Thị Hoàng Thư - Giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam - khẳng định suốt 10 năm qua và trong tương lai, Việt Nam luôn thị trường trọng điểm của tập đoàn Danone. Bà nói Con Cưng vừa là đối tác chiến lược, vừa là kênh bán hàng có doanh số Aptamil cao nhất trong nước.

Bên cạnh sữa Aptamil, thương hiệu Bubs Australia đánh dấu mốc quan trọng, được 20.000 gia đình Việt lựa chọn sau 18 tháng phân phối độc quyền tại đây. Ông Reg Weine - Tổng giám đốc Bubs Australia - đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ từ chuỗi mẹ và bé. Nhất là tháng 4 năm nay, doanh số Bubs gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và là thương hiệu sữa dê số một tại Con Cưng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Con Cưng phối hợp cùng nhiều thương hiệu uy tín thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng sữa công thức, thực phẩm chức năng thông qua hệ thống 700 cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến trong thời gian tới.

Hiếu Châu