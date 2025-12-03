Tổng lãnh sự Anh trao 10 học bổng toàn phần cho học sinh

Tổng lãnh sự Anh cùng Sedbergh Vietnam triển khai 10 suất học bổng toàn phần cho học sinh lớp 9, 10, 11, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao.

Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM, bà Alexandra Smith nhấn mạnh rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh trong môi trường học thuật quốc tế. Chương trình học bổng phối hợp cùng Sedbergh Vietnam là cam kết đầu tư vào thế hệ trẻ Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục chuẩn Anh ngay tại Việt Nam trước khi bước vào hành trình du học trong tương lai.

Học bổng được đánh giá cao bởi yếu tố hợp tác ngoại giao, giúp hồ sơ du học của học sinh nổi bật hơn trong mắt các trường đại học quốc tế. "Việc được chứng thực qua quy trình xét tuyển có sự tham gia của Tổng lãnh sự Anh là điểm cộng quan trọng trong quá trình ứng tuyển đại học và xét duyệt visa Tier 4", đại diện Sedbergh Vietnam cho hay.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM nhấn mạnh học bổng là cam kết đầu tư dài hạn vào thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam, qua các cơ hội giáo dục Anh quốc. Ảnh: Sedbergh Vietnam

Trong khuôn khổ chương trình, Sedbergh Vietnam sẽ trao 10 suất học bổng toàn phần trong suốt thời gian học, dành cho những học sinh có thành tích học thuật hoặc thể thao xuất sắc. Việc xét duyệt thực hiện minh bạch dựa trên hồ sơ hai năm gần nhất, kết hợp phỏng vấn trực tiếp theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình mở nhận hồ sơ đến 15/1/2026, kỳ vọng tạo sức hút đối với phụ huynh định hướng con em theo lộ trình giáo dục quốc tế dài hạn.

Học sinh ứng tuyển thành công được hỗ trợ tư vấn theo năng lực, định hướng tương lai và lựa chọn các lộ trình học tập đang được giảng dạy tại nhà trường: chương trình song ngữ, chương trình đơn ngữ Cambridge IGCSE (Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông quốc tế), chương trình đơn ngữ A Level (Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao), chương trình dự bị đại học quốc tế NCUK.

Song song với 10 suất toàn phần, chương trình dành thêm cơ hội cho những học sinh không đạt học bổng cao nhất. Dựa trên kết quả phỏng vấn, Sedbergh Vietnam sẽ trao Học bổng tài năng (Talent Search Scholarship) với mức hỗ trợ 60 - 80% học phí, giúp nhiều tài năng tiếp cận môi trường giáo dục chuẩn Anh mà không bị giới hạn bởi điều kiện tài chính.

Đại diện Sedbergh Vietnam, Giám đốc Học thuật - Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh cho biết, đây là chương trình học bổng danh giá nhất bởi giá trị lớn và sự công nhận trực tiếp từ Tổng lãnh sự Anh. Điều này mang lại uy tín cho học sinh khi xây dựng hồ sơ du học và xin visa.

Sedbergh Vietnam ứng dụng AI, hỗ trợ cá nhân hóa học tập và nâng cao trải nghiệm học đường cho học sinh. Ảnh: Sedbergh Vietnam

Sedbergh Vietnam là thành viên của Hệ thống Trường Quốc tế Canada (CISS), thuộc hệ thống phổ thông của Tập đoàn Giáo dục EQuest, và là đối tác của Sedbergh School Anh quốc - ngôi trường nội trú hơn 500 năm lịch sử tại Anh.

Trường triển khai chương trình song ngữ, đơn ngữ với đa dạng lộ trình học tập như: chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao A Level, Trung học phổ thông quốc tế IGCSE, Dự bị đại học quốc tế NCUK, và chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay các chương trình học được giảng dạy tại Trường Mầm non Canada Việt Nam CVK (Khối Mầm non) và Trường Song ngữ quốc tế Canada BCIS (Khối Tiểu học, THCS, THPT).

Thế Đan