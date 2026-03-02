Tổng kiểm tra toàn bộ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sau vụ cháy

Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ninh rà soát điều kiện an toàn, kỹ thuật của toàn bộ đội tàu trên vịnh, đình chỉ phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn sau sự cố cháy tàu.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Mai Văn Chính về việc khắc phục hậu quả và phòng ngừa rủi ro sau vụ cháy tàu du lịch tại Quảng Ninh ngày 27/2.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung toàn lực khắc phục hậu quả vụ cháy, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ kịp thời về tâm lý, tài sản cho du khách (nếu có); khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Toàn bộ đội tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long phải được kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn, kỹ thuật; đình chỉ hoạt động phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn theo quy định. Kết quả xử lý phải được báo cáo Thủ tướng trong ngày 3/3.

Tàu du lịch bốc cháy trên vịnh Hạ Long chiều 27/2. Ảnh: Xuân Hoa

Chiều 27/2, tàu Signature QN-7269 đang đến gần Hang Cỏ thì bất ngờ bốc cháy. 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha) và 2 khách Việt Nam, cùng 11 thuyền viên đã được sơ tán an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các Đại sứ quán và Cục Quản lý xuất nhập cảnh để cấp lại hộ chiếu, giấy thông hành hỏa tốc cho du khách bị mất giấy tờ. Doanh nghiệp chủ tàu đã chi hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/người, cam kết thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho du khách.

Lê Tân