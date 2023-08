Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

Sáng 15/8, Cảnh sát giao thông đồng loạt tuần tra, phát hiện xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định, theo kế hoạch của Bộ Công an.

Tại Hà Nội, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Công an TP Hà Nội) dừng kiểm tra hàng loạt xe khách, container trên Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Thạch Thất.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều xe đổi hướng di chuyển vào đường đi thị xã Sơn Tây. Trong gần 10 xe bị tạm dừng kiểm tra các lỗi như nồng độ cồn, chở quá số người, hợp đồng kinh doanh vận tải thì chỉ có một xe vi phạm lỗi mở cửa lên xuống khi đang chạy.

CSGT kiểm tra container ở Đại lộ Thăng Long, cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Gia Chính

Nam tài xế 40 tuổi, lái container chở tôn tuyến Hải Phòng - Hòa Bình cho biết những ngày qua liên tục nhận thông tin về đợt ra quân của lực lượng chức năng. "Hôm nay trước khi bốc hàng, chủ doanh nghiệp cũng dặn dò tôi tuyệt đối tuân thủ yêu cầu để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là không được uống rượu bia", nam tài xế nói.

Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó CSGT số 11 nhận định, sau hai tuần tuyên truyền, ý thức chấp hành luật giao thông của lái xe đã tốt hơn. Đối với những trường hợp né tránh, đội sẽ lên phương án "khép kín địa bàn" để đảm bảo việc kiểm tra hiệu quả.

Tại Hòa Bình, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Chợ Bến, huyện Yên Thủy, tổ công tác gồm 5 chiến sĩ cảnh sát lập chốt tập trung kiểm tra xe tải và xe khách với các lỗi nồng độ cồn, hợp đồng kinh doanh, phù hiệu, hàng hóa, số hành khách.

CSGT Hòa Bình kiểm tra xe khách. Ảnh: Gia Chính

Lúc 10h, cảnh sát dừng một xe khách loại 30 chỗ chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa trong khoang chở khách. Tài xế giải thích khoang chứa hàng ở gầm xe chật. Với lỗi này, tài xế bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng.

Để thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm CSGT và cảnh sát cơ động vũ trang. Trong buổi sáng, tổ công tác sử dụng đồng thời hai xe có phù hiệu và xe hóa trang để tuần tra, kiểm soát trên đoạn tuyến hơn 120 km ở TP Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Lương Sơn.

Lúc 12h30, tại quốc lộ 6 thuộc xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, xe hóa trang của cảnh sát dừng một xe tải chở gỗ bạch đàn, keo rồi thông báo qua bộ đàm cho xe mang phù hiệu lập trạm cân kiểm tra. Với lỗi quá tải 39%, tài xế bị xử phạt 3-5 triệu đồng, chủ xe bị phạt 6-8 triệu đồng.

Cảnh sát có vũ trang kiểm tra vi phạm giao thông ở Hòa Bình. Ảnh: Gia Chính

Cục CSGT nhận định, thời gian qua, tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải chiếm tỷ trọng lớn.

Đơn cử, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước xảy ra hơn 16.200 vụ tai nạn giao thông thì có gần 5.800 vụ liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải (chiếm 35%), khiến hơn 3.700 người chết (chiếm hơn 40%). Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 4.900 vụ tai nạn giao thông thì có tới gần 1.900 vụ liên quan phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Để giảm thiểu thiệt hại do loại phương tiện này gây nên, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải từ ngày 1/8 đến 15/10, với sự tham gia của bốn cấp công an (từ cấp bộ xuống cơ sở) và ngành giao thông vận tải.

Giai đoạn một kéo dài 14 ngày, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn hai từ 15/8 đến 15/10, công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trong 7 ngày qua, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra liên quan đến xe kinh doanh vận tải. Đơn cử, ngày 12/8, hai xe tải đâm vào ôtô 5 chỗ khiến ba người là huấn luyện viên, cầu thủ của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Cùng ngày, ở Đà Lạt một xe tải đâm xe máy khiến hai nữ sinh tử vong.

Tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải Ngày đầu cao điểm xử phạt xe kinh doanh vận tải vi phạm giao thông. Video: Gia Chính

Gia Chính