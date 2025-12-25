Tổng giám đốc Vinpearl từ nhiệm

Ông Đặng Thanh Thủy nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinpearl vào ngày 25/12.

Từ nhiệm chức vụ CEO, ông Đặng Thanh Thủy vẫn sẽ là Thành viên Hội đồng quản trị Vinpearl. Doanh nghiệp này chưa công bố thông tin liên quan đến lý do ông Thủy xin nghỉ cũng như phương án nhân sự thay thế.

Ban điều hành doanh nghiệp này còn 4 thành viên gồm bà Võ Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Đình Nga, bà Vũ Thị Kim Hường và bà Đỗ Mỹ Hương.

Ông Đặng Thanh Thủy sinh năm 1969, là Cử nhân Ngữ văn, gia nhập Vinpearl từ năm 2004. Sau 21 năm, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại công ty nghỉ dưỡng này, nổi bật là chức Chủ tịch trong giai đoạn tháng 1/2023 - 3/2024.

Ngoài việc điều hành Vinpearl, doanh nhân này còn là Chủ tịch Công ty cổ phần Cảng Nha Trang và Thành viên HĐQT Vinpearl Cửa Hội. Trước đó, giai đoạn 2012 - 2016, ông Thủy từng là Phó tổng giám đốc của Vingroup.

Ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc Vinpearl tại một sự kiện năm 2020. Ảnh: Ngọc Thi

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm 85% vốn của Vinpearl. Công ty này là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường trong nước, với 48 cơ sở tại 18 tỉnh, thành phố. Số này gồm 31 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với công suất trên 16.000 phòng và các khu công viên chủ đề, vui chơi giải trí, sân golf, ẩm thực... Đến năm 2023, Vinpearl được Vingroup chia tách thành hai pháp nhân, gồm Ngọc Việt và Vinpearl.

Về kết quả kinh doanh, Vinpearl ghi nhận doanh thu 3.094 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,7% và 66,6% so với quý III năm trước Lũy kế 9 tháng, lãi sau thuế của công ty thấp hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trọng Hiếu