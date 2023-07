Tổng giám đốc VinBrain: AI Việt đã được ứng dụng tại bệnh viện Mỹ

Ông Trương Quốc Hùng cho rằng, việc sản phẩm AI của VinBrain được ứng dụng tại bệnh viện Mỹ mang lại lợi thế khi thâm nhập các thị trường quốc tế khác.

Ngày 4/7 vừa qua, sản phẩm công nghệ AI "made-in Việt Nam" – DrAid X-quang ngực của VinBrain, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh X-quang vừa chính thức được sử dụng tại hệ thống 19 bệnh viện tại Mỹ.

Là một công ty khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ được đầu tư bởi Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam – Vingroup, VinBrain sở hữu sản phẩm chủ đạo là DrAid, nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện cho chẩn đoán hình ảnh.

Đại diện công ty, Tổng giám đốc Trương Quốc Hùng có những chia sẻ về sự hợp tác này cùng những giải pháp công nghệ sắp tới của doanh nghiệp cho những căn bệnh cấp bách như ung thư gan, lao phổi, hay tan máu bẩm sinh.

- Sản phẩm công nghệ AI mũi nhọn của VinBrain giúp phân loại bất thường trong ảnh X-quang ngực vừa được đưa vào sử dụng trên 8 tiểu bang tại Mỹ. Ông có thể chia sẻ thêm về thỏa thuận này?

- Vừa qua VinBrain đã ký thỏa thuận cung cấp phần mềm cho hệ thống bệnh viện Nutex Health Inc. Mỹ. Đây là một sự kiện ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Đầu tiên phải kể đến giá trị về kinh tế, mang về doanh thu cho công ty. Nutex Health Inc. là hệ thống bệnh viện cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu với tiềm năng lớn tại Mỹ, tổng doanh thu đạt gần 220 triệu USD vào năm 2022 và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ (NASDAQ). Bên cạnh đó, sự hợp tác này không chỉ là thỏa thuận thương mại thành công đầu tiên của VinBrain tại Mỹ mà còn có giá trị lan tỏa đến các đơn vị y tế tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đồng thời khẳng định chất lượng của sản phẩm công nghệ AI trong lĩnh vực y tế do người Việt làm chủ.

Hiện tại, DrAid được ứng dụng tại 19 bệnh viện Nutex Health Inc, ở 8 tiểu bang của Mỹ. VinBrain tự hào vì đã đưa sản phẩm AI "made in Việt Nam" chinh phục thị trường Mỹ, từ đây giúp mở ra tiềm năng thương mại ở các nước có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế giới tại châu Âu, châu Úc...

Ông Tom Vo, CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị Nutex Health Inc. Mỹ và Tổng giám đốc VinBrain Trương Quốc Hùng trong buổi ký kết hợp tác. Ảnh: VinBrain

- Để được lựa chọn là đối tác chiến lược của Nutex Health Inc., cụ thể là ứng dụng công nghệ AI chẩn đoán hình ảnh trong một bệnh viện tại Mỹ, VinBrain cần đảm bảo những tiêu chuẩn gì?

- Nutex Health Inc. là hệ thống bệnh viện được vận hành và chỉ đạo bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, tập trung vào cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Do đó, việc ứng dụng công nghệ AI vào công tác chẩn đoán hình ảnh tất yếu phải trải qua những quy trình rất nghiêm ngặt.

Đầu tiên, một sản phẩm công nghệ AI được chấp thuận tại thị trường Mỹ phải vượt qua nhiều quy trình đánh giá nghiêm ngặt về sự tuân thủ các quy định, luật y tế hiện hành của Mỹ. Tiêu biểu như luật bảo mật an toàn thông tin y tế của người bệnh HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), có sự chấp thuận của Cục quản lý Y tế và Dược Phẩm Mỹ FDA. Sản phẩm của chúng tôi đã có quá trình đánh giá kỹ lưỡng và phê duyệt bởi các cơ quan quản lý y tế Mỹ. Đồng thời, để vận hành trôi chảy, phần mềm cần được tích hợp vào hệ thống, quy trình của bệnh viện một cách tự động, đào tạo cho các bác sĩ và đội ngũ y tế sử dụng thành thạo. Sau gần 90 ngày dùng thử, DrAid X-quang ngực đã được các bác sĩ và quản lý của Nutex Health Inc. công nhận về hiệu quả tích cực, đặc biệt trong luồng vận hành chẩn đoán X-quang ở Khoa Cấp cứu.

- Để thâm nhập một trong những thị trường khó tính nhất thế giới, theo ông, đâu là những thách thức và rào cản mà VinBrain phải vượt qua, đặc biệt tại Mỹ?

- Mỹ là một thị trường tiềm năng hơn nữa, trên thế giới chưa định vị được "người đứng đầu" trong lĩnh vực AI chẩn đoán hình ảnh, đây là cơ hội để VinBrain phát triển xa hơn. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội chúng tôi cũng gặp không ít thách thức. Đầu tiên là sự đầu tư lớn về thời gian và chi phí. Việc mang công nghệ AI vào ngành Y tế đòi hỏi phải có sự nghiên cứu chuyên sâu và độ chính xác cao (ít nhất 90%) do có liên quan đến mạng sống, sức khỏe con người. DrAid cần đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực nghiêm ngặt của Mỹ về độ an toàn, bảo mật, đạo đức trong lĩnh vực y tế và công nghệ AI. Cùng với đó, sự thịnh vượng của ngành khoa học công nghệ Mỹ cũng khiến chúng tôi phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ đáng gờm ở nước sở tại và từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi nghĩ, một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau nhưng nếu biết cách chuyển thách thức thành cơ hội thì sẽ gặt hái được thành công.

- Được biết, sản phẩm DrAid đạt được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn của Mỹ (FDA), vậy chứng nhận này sẽ được ứng dụng và hỗ trợ như thế nào trong quá trình chinh phục các thị trường quốc tế khác?

- FDA là tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng sản phẩm Y tế cao nhất thế giới được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đưa ra nhằm giám sát độ an toàn và chất lượng của sản phẩm được lưu hành tại đây. DrAir hiện là sản phẩm công nghệ đầu tiên tại Đông Nam Á và thứ 6 trên thế giới được chứng nhận FDA. Để đạt được chứng chỉ này, dữ liệu dạy máy của chúng tôi phải chứa dữ liệu của Mỹ và đánh giá bởi các bác sĩ tại đây. Chứng nhận này như "tấm hộ chiếu" giúp VinBrain đến với thị trường kinh doanh ở Mỹ cũng như các châu lục khác và mở rộng cơ hội đạt thêm nhiều chứng nhận tiêu chuẩn cao khác (như CE - Conformité Européenne của Châu Âu).

- Ngoài sản phẩm trên, VinBrain có phát triển thêm những sản phẩm AI nào khác mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực y tế?

- VinBrain phát triển sản phẩm DrAid theo ba hướng chiến lược: thứ nhất, sàng lọc X-quang toàn diện phát hiện hình ảnh bất thường với sản phẩm DrAid X-quang ngực. Thứ hai là phát hiện khối u và ung thư chuyên sâu.

Bên cạnh DrAid CT ung thư gan vừa được giới thiệu gần đây, công ty sẽ sớm cho ra mắt DrAid MRI ung thư trực tràng và DrAid CT ung thư phổi. Đây đều là các sản phẩm công nghệ AI nằm trong dòng giải pháp tầm soát ung thư toàn diện đang được phát triển bởi VinBrain. Thứ ba là chung tay giải quyết các căn bệnh mang tính thế kỷ như lao, thiếu máu bẩm sinh (Thalassemia). Hiện nay, chúng tôi là đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu ứng dụng sản phẩm công nghệ trong chẩn đoán, phòng chống song song cho cả lao phổi và thiếu máu bẩm sinh. Chúng tôi cũng mong rằng DrAid sàng lọc lao sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam và thế giới.

Tên sản phẩm - DrAid phản ánh tầm nhìn của công ty. Chữ Dr chỉ bác sĩ, Aid là sự hỗ trợ, giúp đỡ. DrAid chỉ hỗ trợ chứ không thể thay thế bác sĩ. Nhờ công nghệ AI, các bác sĩ sẽ có thời gian dành cho việc đào sâu nghiên cứu khoa học bên cạnh việc chẩn đoán, điều trị bệnh.

Ông Trương Quốc Hùng tại Hội Nghị Thường Niên Stanford AIMI 2023. Ảnh: VinBrain

- Ông có chia sẻ gì về DrAid CT ung thư gan nói trên và kế hoạch phát triển sản phẩm công nghệ này tại thị trường Việt Nam?

- DrAid CT ung thư gan của VinBrain vừa có màn ra mắt lần đầu tiên trên thế giới tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế lần thứ 4 (Stanford AIMI Symposium 2023) tại Mỹ ngày 8/6. Đây là hội nghị thường niên về chẩn đoán hình ảnh của thuộc Đại Học Stanford quy tụ nhiều giáo sư trên thế giới. DrAid CT ung thư gan là một nền tảng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các giải pháp lâm sàng hỗ trợ bác sĩ phát hiện các khối u bất thường trên gan, khoanh vùng tổn thương, đánh giá, đo lường thể tích và phân loại tổn thương, giúp bác sĩ đánh giá các giai đoạn của người bệnh. Đặc biệt, DrAid còn tiên phong khi tích hợp công cụ ChatGPT để giúp các bác sĩ tham vấn thông tin y tế, không cần sử dụng trình duyệt như Google mà vẫn có thể tạo ra báo cáo toàn diện, chính xác và hiệu quả. Từ đó giúp các bác sĩ ung bướu lập kế hoạch điều trị, tầm soát và phân loại sớm ung thư gan, giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công. DrAid CT ung thư gan phát triển cùng bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, Bệnh viện K, đang được thử nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Trương Quốc Hùng ra mắt giải pháp DrAid CT ung thư gan tại Hội nghị Khoa học Chẩn Đoán Hình Ảnh TPHCM mở rộng 2023 tại Quy Nhơn. Ảnh: VinBrain

- Theo ông, đâu là những yếu tố quyết định giúp VinBrain phát triển đến thời điểm hiện tại?

- VinBrain là một startup mới chỉ có 4 năm tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu như DrAid được chấp thuận bởi FDA Mỹ hay Giải thưởng ACM SIGAI 2021. Đây là giải thưởng được trao cho các sáng tạo AI xuất sắc trên phạm vi toàn cầu, bên cạnh các tên tuổi lớn như Microsoft (2019) hay Sony (2022).

Chúng tôi dám đi đầu, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chưa hề có trước đó. Tôi quan niệm sự khác biệt tạo nên thành công và khẳng định giá trị sinh tồn của doanh nghiệp. Ba yếu tố quyết định thành công của công ty là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thời điểm công ty gia nhập thị trường công nghệ AI trong HealthTech (Công nghệ Sức khoẻ) cũng là khi ngành công nghệ đang bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao. Mặt khác, thành lập tại Việt Nam, sự ủng hộ của Nhà nước, tập đoàn Vingroup cũng là lợi thế giúp VinBrain tăng trưởng nhanh chóng. Ngoài ra, không thể không kể đến sự đóng góp của đội ngũ nhân viên vững mạnh và tâm huyết. Theo tôi, cái tâm không chỉ được đề cao ở những người hành nghề y mà khi nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào y tế cũng cần đặt cái tâm lên hàng đầu. Công ty cũng đề cao tôn chỉ coi trọng chữ "tâm", vừa tâm huyết với nghề, vừa đặt lợi ích con người lên hàng đầu.

Sản phẩm DrAid™ CT Ung Thu Gan. Ảnh: VinBrain

- Ông có thể chia sẻ về chiến lược phát triển sắp tới, bao gồm những thị trường tiềm năng nào mà doanh nghiệp hướng đến ngoài Mỹ?

- Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm công nghệ chống lao. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2022, toàn thế giới có khoảng 9 triệu ca bệnh lao mới mỗi năm, trong đó có 10% là trẻ em. Việt Nam vẫn là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Để giảm tải bệnh, chúng tôi sẽ trao đổi cùng WHO để được công nhận sử dụng sản phẩm DrAid chống lao tại Việt Nam sớm nhất và dự kiến năm 2024 sẽ đưa ra thế giới. Bên cạnh đó, công ty cũng đặt mục tiêu có thêm nhiều sản phẩm đạt chứng nhận FDA hơn nữa.

Thế giới hiện nay chưa định vị được đơn vị đứng đầu về công nghệ trong y tế. Đây cũng là một trong những lợi thế để VinBrain tiếp tục đặt ra mục tiêu và phát triển xa hơn nữa.

Bảo Bảo