Tổng giám đốc trốn truy nã bị bắt trên xe khách

Quảng NgãiTrốn truy nã về hành vi lừa bán đất nền dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, Nguyễn Đức Tuân, Tổng giám đốc công ty bất động sản, đang đi xe khách thì bị CSGT bắt.

Sáng 21/2, Nguyễn Đức Tuân (50 tuổi, Tổng giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land có trụ sở ở Hà Nội) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

CSGT bắt tổng giám đốc công ty bất động sản trốn truy nã Nguyễn Đức Tuân (mặc đồ thể thao màu đen) lúc bị bắt. Video: CSGT Quảng Ngãi cung cấp

"Chúng tôi nắm được thông tin Tuân đang đi ôtô khách nên yêu cầu tài xế dừng xe, bắt giữ ông ta. Tuân khá bất ngờ, sau đó hợp tác với cảnh sát", thượng tá Hồ Văn Thư, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Xe khách Tuân đi là ôtô giường nằm 34 chỗ chạy tuyến cố định Quảng Ngãi - Nghệ An, phục vụ người dân của hai tỉnh, chủ yếu là lao động ở các khu công nghiệp. Tuân đang được di lý về Bình Định để điều tra.

Nguyễn Đức Tuân (áo đen) tại trụ sở công an. Ảnh: CSGT Quảng Ngãi cung cấp

Trước đó, cuối năm 2023, Công an Bình Định nhận tố giác của ông Nguyễn Hữu An, 47 tuổi, về việc bị Công ty Thăng Long Land do Tuân làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khi ký kết hợp đồng mua bán đất nền phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây với ông An, Tuân đã dùng hai hợp đồng không có thật để ông An chuyển cho 500 triệu đồng. Tiếp đó, Tuân không hoàn thành thủ tục cấp phép, không thực hiện theo nội dung như đã ký kết. Ông An nhiều lần liên hệ nhưng Công ty Thăng Long Land đã dừng hoạt động, còn Tuân không có mặt mặt ở địa phương.

Hồi cuối tháng 1, Công an Bình Định khởi tố, truy nã Tuân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Phạm Linh