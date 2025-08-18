Tổng giám đốc Thaco từ chức

Ông Phạm Văn Tài tự nguyện xin nghỉ sau 7 năm giữ chức Tổng giám đốc Thaco và vị trí này được ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, kiêm nhiệm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) công bố quyết định này trong cuộc họp cuối tuần trước. Trong thông báo đăng trên website, Thaco cho biết ông Tài "đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn tập đoàn vào cuối năm 2025".

Ông Tài sinh năm 1965 và gắn bó với Thaco hơn 20 năm qua. Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ giữa tháng 4/2018.

Ông Phạm Văn Tài khi còn đương nhiệm Tổng giám đốc Thaco. Ảnh: Thaco

Ngoài ông Tài, ông Nguyễn Một - Giám đốc cấp cao phụ trách văn hóa và truyền thông của Thaco - cũng tự nguyện thôi chức trong đợt này.

Thaco mới đây bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Quang Bảo, ông Trần Bảo Sơn và ông Nguyễn Hoàng Tuệ. Các nhân sự này đều là Tổng giám đốc tại các đơn vị thành viên của tập đoàn, lần lượt là Thaco Auto, Thaco Agri và Thadico. Ngoài ra, tập đoàn bổ nhiệm lãnh đạo mới cho vị trí Giám đốc tài chính và Giám đốc nhân sự.

Theo Thaco, việc bổ nhiệm này nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, bảo đảm tính kế thừa và liên tục đổi mới trong quản trị.

Trong thông điệp đầu năm, ông Trần Bá Dương cho biết năm nay doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng đến sự cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo, quản lý lâu năm và lớp nhân sự trẻ, năng động nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số và kinh tế số.

Thaco dự tính năm nay tuyển dụng 26.419 nhân sự mới, nâng tổng số lên 77.161 người. Trong đó, mảng nông nghiệp do Thaco Agri phụ trách dự kiến tuyển dụng nhiều nhất với 22.984 người.

Phương Đông