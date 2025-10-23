Tổng giám đốc SHB nhận giải 'Bông hồng Vàng'

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, được VCCI trao tặng danh hiệu "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng" năm 2025, ngày 22/10.

Đây là danh hiệu cấp quốc gia, được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, với chu kỳ bình xét 5 năm một lần. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bà Ngô Thu Hà nằm trong top 10 nữ doanh nhân được vinh danh tại lễ trao giải năm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao danh hiệu Bông hồng vàng cho bà Ngô Thu Hà. Ảnh: SHB

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sĩ Kinh tế và hội viên Hiệp hội CPA Australia với 31 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Gia nhập SHB từ năm 2008, bà đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 9/2022, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng.

Đại diện SHB từng nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong điều hành, quản trị, đổi mới và phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong đó có giải thưởng "Doanh nhân xuất sắc Châu Á năm 2024" do Enterprise Asia vinh danh.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân tôi mà còn là minh chứng cho vai trò và năng lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Danh hiệu này là động lực để tôi cùng tập thể SHB tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước", bà Ngô Thu Hà chia sẻ.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB. Ảnh: SHB

SHB hiện thuộc top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất (Vietnam Report) và top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (theo tạp chí Fortune, Mỹ).

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, ngân hàng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bền vững thông qua việc tích cực triển khai các sáng kiến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp), hướng đến mô hình ngân hàng xanh, ngân hàng số toàn diện.

Đặc biệt, SHB và bà Ngô Thu Hà luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhằm góp phần nâng cao vai trò của nữ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trong chiến lược chuyển đổi toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu về hiệu quả hoạt động, ngân hàng số được yêu thích và ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đồng thời là đối tác cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ tài chính hàng đầu cho doanh nghiệp chiến lược thuộc khu vực tư nhân và Nhà nước. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới vị thế ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số nằm trong top đầu khu vực.

