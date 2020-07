Tổng Giám đốc Phú An Thịnh Land bị bắt

TP HCMÔng Ngô Minh Khâm, Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land, bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách mua đất.

Ngày 1/7, Công an TP HCM bắt tạm giam ông Khâm để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty Phú An Thịnh Land có trụ sở trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Động thái này được đưa ra sau gần một tháng rưỡi cơ quan điều tra khởi tố vụ án khi nhận được tố cáo của hơn 50 người.

Các nạn nhân cho biết đã thanh toán cho Phú An Thịnh Land khoảng 30 tỷ đồng, thông qua hợp đồng mua bán đất tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 5... tại huyện Cần Đước, huyện Bến Lức tỉnh Long An, do công ty này quảng cáo bán. Hợp đồng ký từ năm 2017-2018 nhưng khách hàng không nhận được đất nền, đòi lại tiền cũng không được.

Cơ quan điều tra cho biết, UBND huyện Cần Đước, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) chưa cho phép bất cứ dự án nào của Phú An Thịnh Land thực hiện tại địa bàn, như quảng cáo của doanh nghiệp này. Ông Khâm bị tình nghi gian dối, vẽ dự án "ma" để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đng được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng