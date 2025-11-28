Tổng giám đốc Nam Phát NPE Group nhận giải thưởng Sao Đỏ

Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Nam Phát NPE Group vào Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, ngày 26/11 nhờ lãnh đạo công ty hoạt động ổn định.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu là danh hiệu nhằm tôn vinh các doanh nhân dưới 50 tuổi có thành tích nổi bật trong điều hành doanh nghiệp, đóng góp xã hội và phát triển bền vững. Quá trình bình chọn được thực hiện nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá, thẩm định toàn diện hoạt động doanh nghiệp, từ hiệu quả kinh doanh, nghĩa vụ thuế đến quản trị nhân sự, thông qua các đoàn khảo sát thực tế.

Ông Nguyễn Văn Chiến nhận giải thưởng Sao Đỏ - Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Ảnh: Nam Phát NPE Group

Tổng giám đốc Nam Phát NPE Group, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết danh hiệu lần này là kết quả của toàn bộ đội ngũ Nam Phát. Ông nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo vừa nằm ở hiệu quả kinh doanh, còn ở trách nhiệm tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng, xây dựng đội ngũ kế thừa vững vàng và phát triển bền vững theo chuẩn mực quản trị mới.

Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty tập trung ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trẻ và xây dựng nền tảng quản trị minh bạch. Doanh nghiệp chú trọng văn hóa nội bộ, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của đội ngũ. Những yếu tố này giúp ông Chiến có mặt trong Top 100, bên cạnh kết quả kinh doanh và định hướng phát triển dài hạn của Nam Phát NPE Group.

Việc doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Sao Đỏ góp phần gia tăng uy tín thương hiệu. Nam Phát NPE Group thể hiện hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững, có khả năng thích ứng nhanh và được dẫn dắt bởi lãnh đạo có tầm nhìn. Sự ghi nhận này cũng thể hiện nỗ lực của tập thể trong hành trình xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Nam Phát NPE Group

Song song hoạt động kinh doanh, Nam Phát NPE Group tích cực tham gia các chương trình cộng đồng, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực địa phương và xây dựng môi trường làm việc gắn kết. Các hoạt động này phù hợp tiêu chí đánh giá của giải thưởng Sao Đỏ, khi hội đồng xem xét đóng góp xã hội như yếu tố quan trọng của doanh nghiệp trẻ.

Giải thưởng Sao Đỏ 2025 cũng mở ra bước phát triển tiếp theo cho Nam Phát NPE Group. Đơn vị định hướng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực vận hành và tiếp tục theo đuổi mô hình tăng trưởng bền vững. Tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ giúp công ty đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

(Nguồn: Nam Phát NPE Group)