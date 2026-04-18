Tổng giám đốc MB: Nhận chuyển giao MBV là cơ hội để bứt phá

Việc nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng MBV giúp MB được tăng room tín dụng, có dư địa để phát triển nhanh hơn, theo Tổng giám đốc Phạm Như Ánh.

Tại phiên họp thường niên ngày 18/4, nhiều cổ đông của Ngân hàng Quân đội (MB) chất vấn lãnh đạo về việc tăng trưởng tín dụng của nhà băng này cao hơn mặt bằng chung. Theo đó, năm 2025, dư nợ cho vay của MB đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm trước và cao gấp đôi mức bình quân toàn hệ thống (19%). Trong khi đó, huy động tiền gửi tăng gần 30% (đạt xấp xỉ 921.400 tỷ đồng), thấp hơn tốc độ tăng của tín dụng.

Trả lời các cổ đông, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho biết một phần dư nợ được chuyển sang Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) - nhà băng mà MB nhận chuyển giao bắt buộc, nhằm tạo nguồn tài sản sinh lời cho đơn vị này. Ông Ánh cho biết chênh lệch giữa huy động vốn từ tiền gửi và cho vay của MB không đáng lo ngại.

CEO MB cũng cho rằng tốc độ tăng cho vay của ngân hàng cao hơn thị trường chung, nhưng đây là cơ hội đặc biệt để bứt phá. Cụ thể, MB được cơ quan quản lý cho phép tăng trưởng tín dụng khoảng 35% sau khi nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém. "Chúng tôi thấy đây là cơ hội để tăng tốc, mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trong hệ thống", ông nói.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, trả lời cổ đông trong phiên họp thường niên ngày 18/4. Ảnh: MBB.

Ông nói thêm nguồn vốn của MB đến từ tiền gửi khách hàng (thị trường 1), vốn chủ sở hữu (khoảng 150.000 tỷ đồng), huy động quốc tế (3 tỷ USD) cùng nguồn từ thị trường liên ngân hàng. Nhờ đa dạng hóa nguồn vốn, ngân hàng có thể đảm bảo cân đối thanh khoản.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động (LDR) của MB chỉ ở mức 79%, tức là cứ 100 đồng huy động được thì cho vay 79 đồng. Mức này thấp hơn trần 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều này cho thấy các chỉ số an toàn của nhà băng vẫn được duy trì tốt. "Trong bối cảnh thị trường gặp khó về thanh khoản từ cuối quý IV/2025, ngân hàng vẫn giữ cân bằng cho vay và huy động, trong khi nhiều tổ chức khác đã kịch trần quy định", ông Ánh nhìn nhận.

Thực tế, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng phụ thuộc lớn vào quy mô tổng tài sản và dư nợ tín dụng, do biên lãi ròng (NIM) chỉ dao động khoảng 3-4%. Vì vậy, để gia tăng lợi nhuận, ông Phạm Như Ánh nói việc mở rộng quy mô là yếu tố then chốt. Lãnh đạo MB cho biết sẽ tận dụng tối đa giai đoạn 3 năm còn lại trong chu kỳ tăng trưởng cao này, nhưng vẫn đảm bảo an toàn và kiểm soát rủi ro.

Dù tăng trưởng nhanh, chất lượng tài sản của MB vẫn được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu liên tục giảm trong 3 năm qua và năm nay dự kiến ở mức khoảng 1,5% trên báo cáo hợp nhất, riêng ngân hàng mẹ phấn đấu dưới 1%.

Ngoài câu chuyện tăng trưởng tín dụng, nhiều cổ đông đặt câu hỏi về kế hoạch tham gia vào mảng tài sản số của MB. Chủ tịch MB Lưu Trung Thái chia sẻ họ có kế hoạch hợp tác cùng một đơn vị nước ngoài để vận hành tài sản số.

Tuy nhiên, ông cho rằng lợi ích của ngân hàng không nằm ở việc vận hành sàn giao dịch tài sản số, mà cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư. Vì thế, MB sẽ chuyển hướng sang hợp tác với các sàn tài sản số, đảm bảo khâu thanh toán và bán thêm sản phẩm. "Chúng tôi không nhận được giấy phép trực tiếp cũng không sao, không bỏ lỡ cơ hội tham gia mảng này là được", ông Thái nói.

Tại đại hội, các cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của MB năm nay với lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 15% so với 2025, lên 39.400 tỷ đồng. Tổng tài sản đặt mục tiêu tăng 28%, vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

