Tổng giám đốc MB: 'Chuyển đổi xanh sẽ là yếu tố sống còn'

Hà NộiCEO Phạm Như Ánh nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường, xã hội và quản trị tại "Diễn đàn thường niên AF6", vào ngày 22/11.

Diễn đàn thường niên về quản trị công ty (AF6) do Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức là nơi gặp gỡ cho các doanh nhân và lãnh đạo trao đổi về cách thức hỗ trợ doanh nghiệp trong hành trình xanh hóa. Tại diễn đàn thường niên lần thứ 6 này, với chủ đề "Khơi nguồn tài chính xanh và quản trị xanh", Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) nhận giải thưởng "Hội đồng quản trị có tính đa dạng cao". Ngoài ra, CEO Phạm Như Ánh của MB có những chia sẻ quan trọng về xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu và cách thức ngân hàng đang tiếp cận vấn đề này.

Nhận định về tương lai của chuyển đổi xanh, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tiêu chí "môi trường, xã hội và quản trị" (ESG) trong quản trị doanh nghiệp:

"ESG sẽ không chỉ là lựa chọn mà trở thành yếu tố sống còn trong tương lai", ông phản ánh sự chuyển dịch toàn cầu hướng tới phát triển bền vững.

Theo ông, tăng trưởng trong nhận thức người tiêu dùng về tác động môi trường từ các hoạt động kinh tế đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các giải pháp bền vững, biến tài chính xanh thành một xu hướng dài hạn. Điều này được củng cố bởi các chính sách vĩ mô của nhiều chính phủ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, chính phủ đã ban hành một quyết định vào ngày 7/8/2018, cam kết dành 368 tỷ USD cho quá trình chuyển đổi xanh đến năm 2040, thể hiện rõ quyết tâm của quốc gia trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: MB

Nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của ESG, MB có sự chuẩn bị sẵn sàng trong việc đảm nhận vai trò dẫn dắt. Ông Phạm Như Ánh nhấn mạnh Hội đồng quản trị của ngân hàng đã sớm nhận diện MB không chỉ là một trung tâm tài chính mà còn là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới việc hướng dòng vốn và đầu tư theo các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, MB chủ động thiết lập các định chế quan trọng qua việc triển khai "Chương trình hành động trọng tâm 2023" - một kế hoạch toàn diện và mục tiêu cụ thể, phân chia thành ba hạng mục chính bao gồm quản trị và vận hành, chính sách quy định và văn bản nội bộ, cùng sản phẩm và dịch vụ xanh.

Nổi bật nhất, ngân hàng đã thiết lập khung tiêu chuẩn ESG, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế. Đó là việc xây dựng các kịch bản quản lý rủi ro liên quan đến môi trường, tích hợp chặt chẽ quản lý rủi ro khí hậu vào hoạt động kinh doanh, cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại hỗ trợ quản trị và vận hành theo tiêu chuẩn ESG. MB ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ESG, qua đó thể hiện cam kết phát triển bền vững.

"Giữa 2 doanh nghiệp có ESG và không có thì chúng tôi luôn ưu tiên doanh nghiệp có ESG hơn, thông qua chính sách và giá", ông nói.

Đại diện của MB (thứ hai từ trái sang) nhận giải thưởng "Hội đồng quản trị có tính đa dạng cao". Ảnh: MB

Doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều nguồn lực, vẫn cần phải có một khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp thích nghi và chuyển mình. Theo ông Ánh, quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp cần được tiến hành một cách từng bước, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, sau đó là thực hiện các thay đổi trong quản trị và cuối cùng là sự điều chỉnh trong cách thức đầu tư. Đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và cam kết lâu dài từ các doanh nghiệp, nhưng lại quan trọng để đảm bảo sự chuyển đổi thành công hướng tới một tương lai bền vững.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, hội đồng quản trị MB đã đưa ra các chính sách rõ ràng và minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm tín dụng xanh. Đơn cử ngân hàng đã dành 90% nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc ngành năng lượng trong quá trình chuyển đổi xanh.

Những nỗ lực này của MB đã đạt được kết quả đáng kể, với 3.759 khách hàng đã và sẽ chuyển đổi sang mô hình kinh doanh xanh, chiếm 11% tổng dư nợ. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, MB chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dư nợ xanh, đạt mức 55.000 tỷ đồng. Trong đó, 42,3% dư nợ xanh đến từ ngành năng lượng, 6,2% từ các doanh nghiệp xử lý chất thải, 3,5% từ ngành nông lâm nghiệp và 2% từ ngành công nghiệp. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu của MB chỉ là 0,8%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn là 3%, thể hiện sự thành công và an toàn trong chiến lược đầu tư.

Hải My