Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD bị bắt

Hải PhòngNguyễn Văn Đạt bị cáo buộc lập hệ thống đầu tư tiền ảo AGOLD để chiếm đoạt tài sản của rất nhiều nhà đầu tư.

Ông Đạt (46 tuổi, ở Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố, bắt giam vì hành vi chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hải Phòng, thông tin ngày 10/11.

Theo nhà chức trách, hai nghi can đã móc nối với một số người thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, do Đạt làm tổng giám đốc nhưng không hoạt động kinh doanh thực tế.

Từ tháng 4/2023, Đạt và đồng phạm đưa ra thông tin Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam phát triển dự án "đào tiền ảo DHT" tích hợp công nghệ Blockchain, hứa hẹn khả năng sinh lời cao, cho phép đầu tư các gói từ 3 đến 25 triệu đồng, trả hoa hồng cho người giới thiệu.

Cơ quan điều tra cáo buộc, thực chất, tiền của nhà đầu tư bị chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Đạt, không có hoạt động tạo lợi nhuận nào.

Nguyễn Văn Đạt khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Đến cuối năm 2024, khoảng 400 người đã nộp tiền, tổng cộng gần 10 tỷ đồng. Các nghi phạm sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân hoặc trả hoa hồng kiểu "lấy tiền người sau trả cho người trước".

Công an xác định còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này nên đề nghị ai là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng qua số 0356.731.896 hoặc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số 0966.800.468.

Lê Tân