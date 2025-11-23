Tổng giám đốc hãng dược hơn 50 tuổi xin từ nhiệm

Ông Trần Túc Mã xin từ nhiệm Tổng giám đốc Traphaco sau 15 năm đảm nhiệm vị trí này.

Thông tin trên được Công ty cổ phần Traphaco công bố hôm 21/11. Theo đó, ông Trần Túc Mã đã bàn giao công việc tổng giám đốc cho bà Đào Thúy Hà. Tuy nhiên, ông Mã vẫn sẽ là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty dược phẩm này.

Ông Trần Túc Mã cho biết bản thân còn sức khỏe, còn thời gian trong nhiệm kỳ, và doanh nghiệp đang tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, ông xin từ nhiệm để Traphaco có lớp lãnh đạo phù hợp cho giai đoạn mới.

Ông Trần Túc Mã, Thành viên HĐQT Traphaco. Ảnh: TRA

Ông Trần Túc Mã sinh năm 1965, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Traphaco từ tháng 3/2011 tới nay. Ông gia nhập công ty từ năm 1994 và gắn bó hơn 30 năm, từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng ban kiểm soát và Ủy viên HĐQT. Hiện doanh nhân này sở hữu hơn 1,7 triệu cổ phiếu TRA, tương đương 4,16% vốn.

Dưới sự điều hành của ông Mã, Traphaco đều đặn đem về hàng nghìn tỷ doanh thu mỗi năm, còn lợi nhuận trên trăm tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 1.936 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 179 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Về Tổng giám đốc mới của Traphaco, bà Đào Thúy Hà sinh năm 1975, là Thạc sĩ Dược học và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà gia nhập công ty từ năm 1996. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, bà giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing, đồng thời là Ủy viên HĐQT và đại diện 11,55% vốn của SCIC tại doanh nghiệp này.

Traphaco thành lập năm 1972, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối dược phẩm. Doanh nghiệp được cổ phần hóa năm 2000 và chính thức niêm yết cổ phiếu năm 2008. Hiện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất của Traphaco, nắm 35,7% vốn. Các cổ đông nước ngoài đang nắm hơn 46% cổ phần.

Trọng Hiếu