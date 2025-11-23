Tổng giám đốc địa ốc Phong Hải Thịnh bị bắt

Đà NẵngÔng Đinh Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh, bị cáo buộc chuyển nhượng 8 lô đất chưa đủ điều kiện pháp lý, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nạn nhân.

Ngày 23/11, ông Hùng, 68 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đinh Văn Hùng lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Hùng là Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh chuyên kinh doanh bất động sản, thực phẩm, kim loại, xây dựng đường bộ. Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tiến độ dự án được yêu cầu hoàn thành vào quý II/2020.

Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được gia hạn tiến độ, chưa được giao đất hay cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, tháng 3/2022, ông Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất cho hai khách hàng, với tổng giá trị giao dịch 13,68 tỷ đồng. Ông Hùng đã nhận 6,84 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ông Hùng cam kết chuyển nhượng đất trong 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng sau đó dùng tiền vào mục đích cá nhân. Đến hạn, ông không giao được đất và cũng không có khả năng hoàn trả.

Công an Đà Nẵng đề nghị những người từng ký hợp đồng mua đất tại dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh liên hệ cung cấp hồ sơ tại 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu hoặc gọi số 0355.912.606 (gặp điều tra viên Trần Văn Mong).

Ngọc Trường