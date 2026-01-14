Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị khởi tố

Hải PhòngÔng Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong vụ công ty nhập thịt lợn bệnh làm nguyên liệu chế biến pate đóng hộp.

Ngày 14/1, ông Toàn, 56 tuổi, trú phường Hà Lầm, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, tạm giam để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, công an khởi tố, tạm giam ba cán bộ công ty này là bà Phạm Thị Thúy Lan, 45 tuổi, Phó phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, 46 tuổi, nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, 51 tuổi, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng quản lý chất lượng, để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ông Trương Sỹ Toàn. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nhà chức trách xác định các bị can đã có hành vi buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, để xảy ra vi phạm trong hoạt động sản xuất, gây hậu quả nghiêm trọng. Công an đang làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác trong vụ án.

Liên quan vụ án, Công an Hải Phòng cho biết tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, công an phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus tả lợn Châu Phi, gồm hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh đường ruột.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Theo điều tra ban đầu, số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp. Sau bốn tháng điều tra, Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can với ông Bùi Đức Trọng, 46 tuổi, cùng 8 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.

Lê Tân