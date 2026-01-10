Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt trong vụ thịt heo nhiễm bệnh

Ngày 10/1, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba nhân viên liên quan trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, ông Toàn, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, được xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ việc thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm bị thu gom và lưu trữ.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Cùng ngày, công an bắt thêm ba người thuộc Phòng Quản lý chất lượng của công ty, gồm bà Phạm Thị Thúy Lan (46 tuổi), Phó Trưởng phòng; bà Bùi Thị Thoan (47 tuổi), nhân viên phụ trách nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào; và bà Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi), nhân viên bộ phận đầu vào. Những người này bị xác định có vai trò trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Liên quan vụ án, Công an TP Hải Phòng cho biết tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai xe ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6–7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus tả lợn châu Phi, gồm hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh đường ruột.

Nhà chức trách xác định số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp. Sau bốn tháng điều tra, Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Đức Trọng (46 tuổi) cùng 8 người khác về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Tân