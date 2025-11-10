Tổng giám đốc BBC từ chức sau bê bối xuyên tạc lời ông Trump

Tổng giám đốc BBC từ chức sau khi rò rỉ tài liệu cho thấy hãng cố tình chỉnh sửa phát biểu của ông Trump liên quan bạo loạn Đồi Capitol.

"Như mọi tổ chức công, BBC không hoàn hảo và chúng tôi phải luôn thẳng thắn, minh bạch, có trách nhiệm. Cuộc tranh cãi hiện tại quanh bộ phận tin tức của BBC không phải lý do duy nhất, nhưng rõ ràng đã góp phần đưa đến quyết định này. Tôi phải chịu trách nhiệm cao nhất", Tổng giám đốc BBC Tim Davie cho biết trong tuyên bố từ chức hôm 9/11.

Giám đốc bộ phận tin tức Deborah Turness cũng từ chức. Bà nói rằng tranh cãi về chương trình liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong loạt phim tài liệu Panorama, đã "đến mức gây tổn hại cho BBC" và khẳng định "trách nhiệm thuộc về tôi".

Tổng giám đốc BBC Tim Davie tại một sự kiện ở Birmingham năm 2022. Ảnh: AFP

Hai lãnh đạo BBC từ chức sau khi tờ Telegraph công bố tài liệu nội bộ của hãng được biên soạn bởi Michael Prescott, người được thuê để tư vấn cho BBC về các tiêu chuẩn và hướng dẫn biên tập.

Prescott tiết lộ rằng BBC đã cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021, cho thấy Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình rằng ông sẽ cùng họ "chiến đấu hết mình". Tuy nhiên, trong thực tế, ông Trump nói rằng "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ cũng như những phụ nữ dũng cảm của chúng ta".

Bản chỉnh sửa được đưa vào bộ phim tài liệu có tựa đề Trump: Liệu có cơ hội thứ hai? được BBC phát sóng một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump hoan nghênh thông tin hai lãnh đạo BBC từ chức và cảm ơn tờ Telegraph công bố thông tin. "Đó là những kẻ rất gian dối, đã cố can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống", ông viết trên Truth Social.

Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, sau đó chỉ trích "các 'phóng viên' tin giả ở Anh cũng gian dối và đầy rẫy tệ hại như ở Mỹ". Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cáo buộc BBC là "tin giả 100%" và "người dân Anh đang bị ép trả tiền cho cỗ máy tuyên truyền cánh tả".

Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Lisa Nandy hôm 9/11 gọi những cáo buộc này là "vô cùng nghiêm trọng", gây lo ngại về tiêu chuẩn biên tập của BBC.

"Nghiêm trọng nhất là sự thiên vị có hệ thống trong cách BBC đưa tin về các vấn đề nhạy cảm", bà nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về xu hướng sử dụng ngôn ngữ và tiêu chuẩn không nhất quán khi đưa tin về Israel, Dải Gaza hay Tổng thống Trump.

Kinh phí hoạt động của BBC chủ yếu lấy nguồn từ phí bản quyền 174,5 bảng Anh (228 USD) mà mỗi hộ gia đình Anh sở hữu TV hoặc xem nội dung phát trực tuyến phải đóng hàng năm. Là đài truyền hình công cộng, BBC phải tuân thủ các tiêu chuẩn về tính độc lập và công bằng trong biên tập.

BBC mô tả sứ mệnh của mình là cung cấp "tin tức chính xác và khách quan" vì lợi ích công chúng. Tuy nhiên, hãng liên tục vướng tranh cãi trong nhiều năm qua.

Chủ tịch BBC Richard Sharp từ chức vào năm 2023 sau khi bị phát hiện không tiết lộ mối liên hệ của mình trong việc tạo điều kiện cho khoản vay gần 1 triệu USD của cựu thủ tướng Anh Boris Johnson.

Năm 2004, tổng giám đốc BBC Greg Dyke từ chức sau khi đối mặt áp lực lớn từ cuộc điều tra của chính phủ liên quan cái chết của một nhân viên Bộ Quốc phòng Anh. Người này qua đời sau khi bị tiết lộ là nguồn tin trong bản tin của BBC rằng chính phủ Anh đã "cố tình thổi phồng" hồ sơ về khả năng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)