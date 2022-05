Tổng cục Hải quan: Lô khẩu trang viện trợ bị thiếu giấy tờ

Hơn 1,1 triệu khẩu trang viện trợ 6 tháng chưa được thông quan do hồ sơ chưa hoàn chỉnh, thiếu giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, theo Tổng cục Hải quan.

Một ngày sau khi bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phản ánh tại Quốc hội về lô 1,1 triệu chiếc khẩu trang do doanh nghiệp tại Đức và kiều bào ở Hong Kong gửi từ tháng 11/2021 vẫn chưa được thông quan, Tổng cục Hải quan đã phát đi thông báo giải thích.

Theo cơ quan này, tại thời điểm hai lô hàng về Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa có hai chứng từ gồm: Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế) và tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan tài chính. Đây đều là giấy tờ đáp ứng đúng quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là khẩu trang viện trợ.

Hiện nay, tờ khai xác nhận viện trợ đã được Bộ Tài chính chủ động bãi bỏ để phù hợp với tình hình chống dịch. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn chưa có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Nội Bài và Tân Sơn Nhất liên hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giảm chi phí lưu kho cho hai lô hàng. Trước mắt, cơ quan hải quan đồng ý để Ủy ban đăng ký tờ khai và đưa hàng về bảo quản, nộp bổ sung chứng từ còn thiếu trong 30 ngày.

Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã liên hệ Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất và đang khai tờ khai giấy để đưa lô hàng gồm 599 kiện về bảo quản. Cơ quan này cũng hẹn Chi cục Hải quan Nội Bài đến làm thủ tục nhập khẩu lô khẩu trang gồm 29 kiện hàng trong hôm nay.

Để thông quan lô hàng khẩu trang này, Tổng cục Hải quan đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên hệ Bộ Y tế bổ sung chứng từ còn thiếu theo quy định tại Nghị định 98.

Hàng viện trợ chống dịch vướng thủ tục hải quan từng được phản ánh tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2021. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM, cho biết một lô hàng 22.000 hộp sữa do kiều bào ở Australia gửi tặng trẻ em tại TP HCM, nhưng gần một tháng chưa lấy ra được.

Khi lô hàng về, Mặt trận Tổ quốc TP HCM xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Cục Thú y trả lời trong hai ngày, nhưng Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP HCM xin ý kiến Chính phủ. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm giải thích, không có thẩm quyền quyết định nên đã gửi văn bản hướng dẫn trong ngày. Mấy hôm sau phát biểu của bà Châu, lô sữa này được thông quan.

