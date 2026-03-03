Tông CSGT trọng thương, 2 thanh niên bị buộc tội Giết người

TP HCMThấy tổ CSGT phía trước, Kiên Đại Vĩ sợ bị phạt vì không có bằng lái, tăng tốc xe máy lên 70 km/h tông một cán bộ chấn thương sọ não, thương tật 36%.

Ngày 3/3, Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (đều 23 tuổi, quê Vĩnh Long) bị Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TP HCM tuyên phạt mỗi người 5 năm tù về tội Giết người.

Vụ án xảy ra gần 6 năm trước. Quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan tố tụng từng nhiều lần thay đổi tội danh đối với các bị cáo, từ Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích sang Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng người đang thi hành công vụ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội, các bị cáo chưa đủ 18 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Tại tòa hôm nay, Vũ và Hải thừa nhận hành vi, bày tỏ ân hận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Hồ sơ thể hiện, Hải học hết lớp 2/12 còn Vĩ học hết lớp 8/12. Thời điểm xảy ra vụ án, cả hai từ Trà Vinh lên TP HCM tìm việc làm thuê.

Trưa 16/11/2020, Vĩ chạy xe máy chở Hải lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua huyện Bình Chánh. Thời điểm này, tổ công tác của Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ kiểm soát tốc độ, phát hiện Vĩ có dấu hiệu vi phạm. Anh Phạm Tân Nhân, cán bộ Đội CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, do không có giấy phép lái xe và sợ bị tạm giữ phương tiện nên Hải (ngồi sau) xúi Vĩ bỏ chạy.

Vĩ sau đó tăng tốc lên khoảng 70 km/h và lách sang trái định vượt qua. Tuy nhiên, xe đã lao thẳng vào người anh Nhân khiến cán bộ này ngã xuống đường bị thương nặng và được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Kết luận giám định xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể 36%.

Bình Nguyên