Tổng công ty truyền tải điện quốc gia truyền tải hơn 211 tỷ kWh

Năm qua, EVNNPT truyền tải gần 211,5 tỷ kWh điện, tăng 5,28% so với 2021 nhưng chỉ đạt 98% kế hoạch.

Tại hội nghị tổng kết năm 2022, ngày 9/1, ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), cho biết năm qua, đơn vị đảm bảo vận hành an toàn các đường dây truyền tải điện và trạm biến áp, nhất là hệ thống đường dây 500 kV Bắc Nam.

Cả năm, EVNNPT truyền tải gần 211,5 tỷ kWh điện, tăng 5,28% so với 2021 nhưng chỉ đạt 98% kế hoạch. Ông Phú giải thích, nguyên nhân do sản lượng điện truyền tải giảm trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo phát triển mạnh, nhất là điện mặt trời áp mái phát thẳng vào lưới điện phân phối, không đi qua lưới truyền tải. Sản lượng điện tiêu thụ giảm trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 vừa qua cũng khiến lượng điện truyền tải giảm theo.

Bối cảnh khó khăn, Tổng giám đốc EVNNPT cho hay doanh nghiệp này đã không đảm bảo lợi nhuận, do giảm doanh thu, chi phí lãi vay tăng và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Ông thông tin, doanh thu năm ngoái giảm khoảng 350 tỷ đồng do sản lượng điện truyền tải sụt hơn 4,5 tỷ kWh so với phương án giá truyền tải điện năm 2022. Cùng đó, chi phí lãi vay tăng 377 tỷ đồng so với phương án giá, do biến động thị trường tiền tệ giới giới.

Giá USD tăng cao cũng dẫn tới EVNNPT ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 830 tỷ đồng, trong khi chi phí này không được tính trong giá truyền tải điện. EVNNPT đã tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm các khoản chi theo định mức hơn 18%, tối ưu lãi vay... để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Với các chỉ số tài chính hiện tại, khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp này là 1,3 lần; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 2,35 lần... giúp doanh nghiệp có điều kiện huy động vốn để đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trong các năm tiếp theo.

Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới truyền tải năm qua đạt 2,54%, tăng 0,26% so với 2021. Nguyên nhân tăng, Tổng giám đốc EVNNPT giải thích, do khai thác cao các nguồn điện giá rẻ (nguồn thủy điện Tây Bắc, miền Trung và nguồn năng lượng tái tạo) trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao (than, dầu, khí)... Việc này dẫn đến truyền tải cao trên lưới 500kV Bắc - Trung - Nam để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, miền Nam làm tăng tổn thất điện năng trên lưới.

Năm 2023, doanh nghiệp này đặt mục tiêu sản lượng điện truyền tải gần 218 tỷ kWh, tăng xấp xỉ 3% so với 2022; tỷ lệ tổn thất truyền tải 2,56%... Ông Phạm Lê Phú cho hay, các đơn vị trong EVNNPT sẽ tập trung đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các đường dây và trạm biến áp, nhất là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong bối cảnh tiếp tục truyền tải cao để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Anh Minh