Tổng công ty Điện lực miền Bắc đặt mục tiêu đạt 116,75 tỷ kWh

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 116,75 tỷ kWh và dự kiến đầu tư gần 25.000 tỷ đồng cho phát triển lưới điện trong 2026.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm mục tiêu tăng trưởng 9,58% so với năm 2025; đồng thời, tiếp tục đầu tư gần 25.000 tỷ đồng cho phát triển lưới điện. Đơn vị dự kiến khởi công 81 dự án và đóng điện 90 dự án lưới điện 220kV và 110kV. Tổng công ty cũng định hướng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, bảo đảm cân bằng tài chính, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, duy trì hệ số tín nhiệm quốc tế ở mức BB+ hoặc cao hơn.

Những thông tin này được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; đồng thời tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025. Tại đây, ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết bài toán cung ứng điện khu vực miền Bắc trong những năm tới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi tốc độ tăng trưởng phụ tải cao hơn các khu vực khác, trong khi các nguồn điện bổ sung mang tính căn cơ cần thêm thời gian để hoàn thành.

Ông Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: EVNNPC

Theo ông, tốc độ tăng trưởng phụ tải cao cùng sự dịch chuyển của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm khách hàng tiêu thụ nhiều điện ra phía Bắc đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện. Trong bối cảnh đó, EVNNPC cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng điện, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

"Bản chất của đột phá là làm nhanh, hoàn thành sớm hơn các mục tiêu để tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo ở mức cao hơn", ông nhấn mạnh ba đột phá chiến lược của EVN trong nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, EVNNPC được yêu cầu chủ động tạo điều kiện phát triển điện mặt trời mái nhà, tháo gỡ các điểm nghẽn về đấu nối thủy điện nhỏ, mở rộng không gian cho các nguồn điện phân tán. Đồng thời, đơn vị tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm và chủ động tham gia phát triển hạ tầng trạm sạc cho phương tiện sử dụng điện, đáp ứng xu thế điện hóa giao thông trong dài hạn.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: EVNNPC

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC, cũng cho biết Đảng ủy Tổng công ty sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chương trình trọng tâm, quán triệt các nghị quyết của Trung ương. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm cung cấp điện đủ, an toàn, ổn định; đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới; hoàn thành phê duyệt phương án cung cấp điện trong tháng 1; đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức, tăng cường quản trị, an toàn lao động, phòng chống tham nhũng và chăm lo đời sống người lao động.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định, đơn vị sẽ bám sát các nghị quyết của Trung ương và EVN, đặc biệt là Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng; chủ động triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phụ tải điện năm 2026 tiếp tục tăng cao. EVNNPC sẽ tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị và mùa nắng nóng, không để xảy ra thiếu điện trong cao điểm phụ tải.

Trong kinh doanh và đầu tư, EVNNPC đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, chủ động chuẩn bị cho các cơ chế giá điện mới và phát triển dịch vụ trạm sạc xe điện. Song song, đơn vị ưu tiên triển khai dự án lưới điện trọng điểm, nhất là các công trình 220kV, nhằm chống quá tải và kịp thời cấp điện cho phụ tải mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng miền Bắc.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu tại hội nghị. Ảnh: EVNNPC

Tổng giám đốc EVNNPC chia sẻ thêm, với tầm nhìn đến năm 2030, điện thương phẩm theo phương án cơ sở dự kiến đạt 164,69 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân khoảng 9,14% mỗi năm. Do đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt để hiện đại hóa lưới điện, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ khách hàng.

Để xác lập những mục tiêu này, năm 2025, EVNNPC đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2025 do EVN giao, được khen thưởng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Đây cũng là đơn vị duy nhất được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và chiếm 37,11% sản lượng điện thương phẩm toàn EVN; doanh thu bán điện đạt 224.658 tỷ đồng, bằng 115,09% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn tổng công ty đạt 3,54%, giảm 0,32% so với năm 2024 và thấp hơn kế hoạch EVN giao.

Song song, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC khởi công 77 dự án và đóng điện 101 dự án lưới điện 220kV và 110kV, góp phần nâng cao năng lực cấp điện, cải thiện độ tin cậy, chất lượng cung ứng điện cho khu vực miền Bắc.

EVNNPC được ghi nhận hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn của năm 2025. Thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hạ tầng lưới điện và công tác cung ứng điện tại các tỉnh miền Bắc. Chịu ảnh hưởng của các cơn bão Kajiki, Bualoi, Matmoi, đơn vị vẫn bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc nhờ chủ động xây dựng kịch bản từ đầu năm, chỉ đạo sát sao và phối hợp ứng phó linh hoạt.

Nhân viên điện lực EVNNPC dầm mình dưới nước dựng cột, kéo dây khắc phục lưới điện sau bão. Ảnh: EVNNPC

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC chú trọng đầu tư cấp điện cho khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đến hết năm 2025, 100% số xã, đặc khu trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố do EVNNPC quản lý đã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt trên 99,68%.

Riêng trong năm 2025, tổng công ty hoàn thành cấp điện cho 110 thôn, bản vùng "lõm điện - lõm sóng" tại 7 tỉnh phía Bắc. Trong đó, 46 trạm thu phát sóng viễn thông (BTS) được cấp điện ổn định, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông, y tế, giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Song song với đầu tư hạ tầng, đơn vị đẩy mạnh các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Năm 2025, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 2.502 triệu kWh, tương đương 2,35% điện thương phẩm.

Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNNPC có 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Trong khuôn khổ hội nghị, tổng công ty đã tổ chức trao các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, EVN và EVNNPC cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2025, giai đoạn 2021-2025.

Nhật Lệ