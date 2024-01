Tổng chưởng lý New York muốn thu hồi 370 triệu USD từ Trump

Tổng chưởng lý New York đề nghị cựu tổng thống Trump nộp lại 370 triệu USD, trong vụ kiện gian lận nhắm vào tập đoàn của ông.

"Các bằng chứng cho thấy 370 triệu USD là số tiền cần thu hồi từ hành vi bất chính", Văn phòng Tổng chưởng lý New York nêu trong kiến nghị gửi tòa án bang New York được công bố vào ngày 5/1.

Mức phạt này vượt xa con số ước tính ban đầu của Tổng chưởng lý Letitia James là 250 triệu USD, trong vụ kiện Tập đoàn Trump thổi phồng giá trị bất động sản nhằm có được những khoản vay, điều khoản bảo hiểm và chính sách ưu đãi.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York cho rằng Tập đoàn Trump đã áp dụng "cách thức gian lận tinh vi" để thổi phồng giá trị tài sản và che giấu bằng chứng "táo tợn ngoài sức tưởng tượng".

Cơ quan công tố lý giải con số 370 triệu USD được ước tính dựa trên "lợi nhuận bất chính" mà Tập đoàn Trump thu về nhờ gian lận tài chính. Họ lưu ý rằng phía ông Trump và các con trai ông "không đưa ra phản đối cụ thể" về cách tính tổng số tiền cần thu hồi.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giơ nắm tay khi chuẩn bị rời Tháp Trump đến trình diện tòa án ở New York ngày 4/4/2023. Ảnh: Reuters

Ông Trump ngày 5/1 tiếp tục đăng đàn trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định mình vô tội. Ông chỉ trích bà James "tha hóa toàn diện", nhấn mạnh các báo cáo tài chính của ông "đều hoàn hảo và đúng chuẩn", nhưng không công khai tài liệu.

Thẩm phán New York Arthur Engoron sẽ là người quyết định cuối cùng mức tiền mà Tập đoàn Trump phải nộp lại cho chính quyền bang. Trong năm qua, ông Trump đã nhiều lần công kích cá nhân thẩm phán Engoron, làm dấy lên lo ngại về an toàn cho nhân viên tòa án.

Tòa án New York vẫn chưa ấn định thời điểm công bố phán quyết. Tuy nhiên, thẩm phán Engoron năm 2023 đã bình luận rằng hồ sơ vụ kiện do Tổng chưởng lý New York cung cấp có "bằng chứng rõ ràng" về vi phạm của Tập đoàn Trump.

Ông Trump được cho là đã khai khống tài sản hàng năm thêm 17-35%, tương đương khoảng 812 triệu-2,2 tỷ USD trong giai đoạn năm 2011-2021. Tài liệu của James cho rằng hành vi khai khống tài sản của cựu tổng thống đã giúp ông thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD.

Tập đoàn Trump bác bỏ cáo buộc, khẳng định việc định giá về giá trị tập đoàn, trong đó có các bất động sản như Tháp Trump ở Manhattan, được thực hiện một cách thiện chí và các ngân hàng cho họ vay không mất bất cứ khoản tiền nào.

Ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024. Cựu tổng thống chỉ trích vụ kiện của bà James và các vụ kiện khác chống lại ông là một phần của "cuộc săn phù thủy" mang động cơ chính trị.

Ngoài vụ kiện dân sự này, ông Trump còn đang bị truy tố vì những hành động trước, trong và sau nhiệm kỳ tổng thống, trong đó có hai vụ án cấp bang tại New York và Georgia cùng hai vụ án cấp liên bang ở Florida và Washington.

