Tổng chưởng lý New York bị truy tố

MỹTổng chưởng lý New York Letitia James bị truy tố ở bang Virginia với các tội danh gian lận ngân hàng và khai gian với một tổ chức tài chính.

Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm 9/10 bị đại bồi thẩm đoàn ở thành phố Alexandria, bang Virginia của Mỹ, truy tố vì liên quan đến "những tuyên bố sai sự thật" để có được điều khoản vay ưu đãi cho ngôi nhà bà mua ở Norfolk vào năm 2020. Bà James, thành viên đảng Dân chủ, sẽ hầu tòa ngày 24/10.

Theo cáo trạng, bà James đã khai gian dối với ngân hàng rằng căn nhà bà mua ở Norfolk với giá khoảng 137.000 USD sẽ được sử dụng làm nơi cư trú thứ hai. Tuy nhiên, bà đã sử dụng ngôi nhà này làm khoản đầu tư cho thuê. Hành vi khai man giúp bà James được hưởng lãi suất ưu đãi, do đó tiết kiệm được khoảng 19.000 USD trong suốt thời hạn vay.

Tổng chưởng lý Letitia James phát biểu tại một sự kiện ở bang New York ngày 8/5. Ảnh: AFP

Công tố viên liên bang Lindsey Halligan, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đã đề nghị truy tố bà James. Halligan cũng là người đề nghị truy tố cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey vì tội khai man và cản trở tư pháp, liên quan việc ông tiến hành điều tra liệu Nga có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 hay không và liệu ông Trump có thông đồng với Nga hay không.

Bà James ra tuyên bố nói rằng các cáo buộc "vô căn cứ" và "chỉ là sự tiếp nối hành động vũ khí hóa một cách tuyệt vọng của Tổng thống Mỹ đối với hệ thống tư pháp". "Những tuyên bố công khai đã cho thấy rõ mục tiêu duy nhất của ông ấy là trả thù chính trị", bà cho hay.

Thống đốc New York Kathy Hochul là một trong nhiều chính trị gia đảng Dân chủ lên tiếng bênh vực bà James. "Những gì chúng ta đang chứng kiến ngày nay không khác nào vũ khí hóa Bộ Tư pháp để trừng phạt những người dám buộc người lãnh đạo chịu trách nhiệm", bà Hochul đăng trên X.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích Tổng thống Mỹ đang biến Bộ Tư pháp thành "công cụ tấn công cá nhân" để đối phó Tổng chưởng lý James vì bà từng truy tố thành công ông Trump.

Trong khi đó, công tố viên liên bang Halligan bảo vệ quyết định truy tố Tổng chưởng lý James, nhấn mạnh bà đã thực hiện "những hành vi phạm tội có chủ ý và vi phạm nghiêm trọng lòng tin của công chúng".

Quan chức chính quyền Trump phủ nhận ông sử dụng Bộ Tư pháp cho mục đích chính trị, lập luận rằng chính đảng Dân chủ đã vũ khí hóa cơ quan này để chống lại đối thủ khi công tố viên liên bang đưa ra cáo buộc nhằm vào ông Trump hồi năm 2023.

"Tất cả người Mỹ đều bình đẳng trước pháp luật", Bộ trưởng Tư pháp Bondi đăng trên X sau khi bà James bị truy tố.

Tháng 10/2023, Tổng chưởng lý James khởi xướng vụ kiện ông Trump thổi phồng giá trị tài sản để "được hưởng các khoản vay và điều khoản bảo hiểm ưu đãi, làm giàu bất chính cho bản thân và lừa dối hệ thống". Một thẩm phán bang New York lệnh cho ông Trump phải nộp phạt 464 triệu USD, nhưng tòa án cấp cao hơn sau đó hủy khoản tiền phạt.

