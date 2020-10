Tổng chủ biên sách Cánh Diều: Sách đã được dạy thực nghiệm

Khánh, 29 tuổi

Bé mới 6 tuổi tại sao lại bố trí chương trình phải học 2 buổi?

GS Nguyễn Minh Thuyết:

Theo số liệu của OECD (Education at a Glance 2014: OECD Indicators), tính trung bình, mỗi học sinh tuổi từ 7 đến 15 ở các nước OECD học 7.475 giờ. Như vậy, thời lượng học tập của học sinh tiểu học và THCS nước ta chỉ đạt 5.888 giờ, thấp hơn thời lượng học trung bình của các nước OECD 1.587 giờ. Lý do là ở nhiều nước, học sinh từ mầm non trở lên đến hết THPT đều học 2 buổi/ngày.

Nội dung chương trình của các nước nói chung không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nếu học sinh Việt Nam chỉ học 1 buổi/ngày thì khó giảm tải.

Nhưng do đặc thù của nước ta, trước mắt, ngoài cấp học mầm non, chỉ có tiểu học học 2 buổi/ngày.