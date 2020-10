Tông chết 2 người, đại ca giang hồ bắt đàn em nhận tội

Bình DươngNguyễn Trọng Mười, 42 tuổi, đại ca có tiếng trong giới giang hồ, bỏ trốn sau khi lái ôtô tông chết 2 nạn nhân rồi bắt đàn em nhận là người gây tai nạn.

Ngày 29/10, Mười (tức Mười Thu, quê Nghệ An) bị Công an TP Dĩ An, Bình Dương, bắt giam về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ôtô của Mười tại hiện trường tai nạn. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo điều tra, chiều 8/10, Mười lái ôtô 5 chỗ đi trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An ra ngã ba Bình Đường. Đến trạm khu vực phường An Bình, ôtô húc vào xe máy anh Trần Đại Tài, 18 tuổi; tiếp tục lao đến tông anh Trần Ngọc Anh, 27 tuổi, chạy xe máy cùng chiều. Hai nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.

Mười rời khỏi hiện trường, sau đó gọi đàn em là Đặng Quang Anh, 33 tuổi, đến trình diện công an, nhận là tài xế gây tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, lời khai nhân chứng... xác định Mười mới là người lái ôtô. Ông ta thừa nhận hành vi.

Hiện trường Mười gây tai nạn khiến 2 người chết, chiều 8/10. Ảnh cắt từ clip.

Theo hồ sơ cảnh sát, Mười là đại ca giang hồ có số má tại khu vực tỉnh Bình Dương. Ông ta có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các hoạt động xã hội đen tại Dĩ An và các khu giáp ranh.

9 năm trước do mâu thuẫn với băng nhóm khác, Mười tập hợp đàn em chuẩn bị súng, hung khí để "thanh toán" đối thủ. Phát hiện sự việc, hơn 50 cảnh sát đã vây ráp, bắt giữ Mười và nhiều đàn em. Hai năm sau ông ta bị toà tuyên án 3 năm 6 tháng tù.

Mười sau khi lĩnh án hồi tháng 7/2013. Ảnh: Nguyệt Triều.

Nguyệt Triều