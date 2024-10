Tổng biên tập tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam bị khởi tố

Thái BìnhÔng Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam, cùng 7 người bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các quyết định tố tụng trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thực thi ngày 1/10. VKSND tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn.

7 cấp dưới của ông Thụ bị khởi tố, tạm giam là Phó tổng biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng, 47 tuổi; Trưởng ban kinh tế môi trường Bùi Văn Toàn, 44 tuổi; kế toán Cao Thị Thu Hường, 35 tuổi và 4 phóng viên là Nguyễn Ngọc Tuyên, 44 tuổi, Nguyễn Tất Triển, 46 tuổi, Đặng Văn Phục, 38 tuổi, Vũ Đức Lân, 43 tuổi. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ông Đồng Xuân Thụ khi bị bắt ở Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định, ông Thụ chỉ đạo lập chương trình gây quỹ "Cây Chổi Vàng" để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường.

Sau đó, một số phóng viên, cộng tác viên của tạp chí được giao tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp rồi đe dọa đăng thông tin trên tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Điều này nhằm gây sức ép buộc họ tham gia tài trợ chương trình "Cây Chổi Vàng". Các mức đóng gồm 300 triệu đồng, 200 triệu đồng, 100 triệu đồng, 50 triệu đồng hoặc xây nhà tình nghĩa.

Với thủ đoạn lợi dụng quỹ "Cây Chổi Vàng", ông Thụ và nhân viên bị cáo buộc đã cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng trăm bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, nhóm này sẽ chia nhau rồi chỉ đạo kế toán "chế biến" hóa đơn, giấy tờ để hợp thức hóa với việc vận hành quỹ "Cây Chổi Vàng".

Công an tỉnh Thái Bình đánh giá, đây là vụ án phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có tổ chức. Các bị can đều am hiểu pháp luật song hoạt động "trá hình" dưới danh nghĩa cơ quan báo chí làm từ thiện. Phạm vi hoạt động rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Vụ án có nhiều bị hại, nhất là các doanh nghiệp.

Lê Tân - Phạm Dự