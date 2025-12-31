Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm Phó ban Tổ chức Trung ương

Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 31/12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Trung Dũng. Ông Dũng nhận nhiệm vụ mới sau 10 tháng đảm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: Giang Huy

Ông Hoàng Trung Dũng 54 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ Chính trị học; Ủy viên Trung ương khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Dũng từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Hà Tĩnh như Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. Tháng 10/2020, ông Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đến tháng 2/2025 được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương hiện nay là ông Lê Minh Hưng; các Phó ban gồm các ông Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh, Hoàng Trung Dũng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ông Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Nội vụ) và Nguyễn Hữu Đông (Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu) là Phó ban kiêm nhiệm.

Vũ Tuân