Tổng Bí thư yêu cầu thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan thanh tra để kết luận hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam trước 31/3/2025.

Tại họp báo chiều 31/12, ông Đặng Văn Dũng, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu sớm đưa hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức 2 vào hoạt động, "không thể để chậm trễ hơn nữa".

Hai công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam khởi công năm 2014, mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường với mục đích giảm tải cho cơ sở 1 đã quá tải bệnh nhân. Đây là hai dự án nằm trong đề án của Bộ Y tế xây dựng 5 bệnh viện lớn cả nước, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Bạch Mai vận hành một phần cơ sở 2 vào năm 2019, nhưng dừng hoạt động từ tháng 3/2020. Còn Việt Đức chỉ dừng lại ở việc cắt băng khánh thành, chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Hiện khuôn viên hai bệnh viện cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục còn thi công dang dở, phần lớn chưa có trang thiết bị y tế.

Năm 2023, Thủ tướng quyết định lập tổ công tác của Chính phủ với sự tham gia của Bộ Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để cùng rà soát, tháo gỡ khó khăn. Tổ công tác đã nhiều lần rà soát hồ sơ dự án, đánh giá toàn diện về pháp lý, kỹ thuật liên quan và đề xuất cấp có thẩm quyền các phương án xử lý.

Theo ông Đặng Văn Dũng, đến nay các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã bổ sung chức năng phòng chống lãng phí. Điển hình là Hà Nội đã rà soát hơn 800 dự án có dấu hiệu thất thoát, lãng phí, tập trung xử lý ba dự án, thu hồi hơn 42.000 tỷ. "Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của lãng phí và nhu cầu bức thiết phải xử lý các hành vi lãng phí", ông Dũng nói.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ngọc Thành. Ảnh: Ngọc Thành

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thời gian tới ngành công an tiếp tục xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Lực lượng công an sẽ "đặc biệt quan tâm" đến công tác đấu tranh phòng chống lãng phí, tăng cường biện pháp nhận diện và tham mưu, kiến nghị khắc phục những lỗ hổng là nguyên nhân gây thất thoát, lãng phí.

"Bộ Công an sẽ tập trung xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều tra làm rõ bản chất, ngăn chặn kịp thời các vụ án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước", ông nói.

Trong năm 2024, công an đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ; trong đó gần 1.000 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ (tăng gần 14% so với năm 2023) với hơn 2.200 người.

Bên cạnh những vụ án lớn như Phúc Sơn, Thuận An, công an đã khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng... Điển hình là vụ án gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh; vụ án để dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên. Ảnh: VT

Thiếu tướng Tuyên cho biết ngành công an đã tham mưu giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, nhằm tránh thất thoát, lãng phí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bộ Công an cũng kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, tiết kiệm nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Viết Tuân