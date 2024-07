Tổng bí thư: Xử lý tham nhũng được 'tâm phục, khẩu phục'

Việc xử lý các vụ án tham nhũng đồng bộ với công tác cán bộ nghiêm minh nhưng nhân văn nên đều được tâm phục, khẩu phục, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 4/7/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

Tổng bí thư đánh giá thời gian qua lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò là "thanh bảo kiếm" sắc bén đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ngành công an đã làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, vụ án "làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở" như Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh... Các vụ án này góp phần "cảnh tỉnh, răn đe" người tham nhũng. Việc xử lý được thực hiện đồng bộ với công tác cán bộ rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình nên các đối tượng đều "tâm phục, khẩu phục".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Bắc

6 tháng đầu năm, Bộ Công an có 1.200 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tham mưu chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, cung cấp thông tin, luận cứ phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại. Việc triển khai ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư đạt nhiều kết quả với nhiều tiện ích như: sổ sức khỏe điện tử, phiếu lý lịch tư pháp, chi trả an sinh xã hội cho 1,9 triệu người theo hình thức không dùng tiền mặt với tổng 8.600 tỷ đồng. Việc này góp phần giảm "tham nhũng vặt", "tạo nền tảng thực hiện chính phủ số, xã hội số, kinh tế số".

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phấn đấu là cấp ủy tiêu biểu trong hệ thống chính trị, gương mẫu đi đầu thực hiện các văn bản của Trung ương. Ngành công an không để các vụ việc mất an ninh, trật tự ở cơ sở thành phức tạp và làm tốt bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của Đảng.

Tổng bí thư lưu ý cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường".

Đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 4/7. Ảnh: Bộ Công an

Thời gian tới, ngành công an đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm với tinh thần "không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai". Ngành cần chú trọng kiến nghị các giải pháp phòng ngừa "không thể, không dám" tham nhũng, tiêu cực.

Tổng bí thư mong muốn công an gắn bó mật thiết, tôn trọng, lễ phép, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân để dân ngày càng tin công an, giúp đỡ công an.

Viết Tuân