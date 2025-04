Tổng Bí thư: Trợ cấp ưu đãi người có công sẽ ở mức cao nhất

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội.

Sáng 9/4, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại chiến thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đây, non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

"Đó là thắng lợi của hàng triệu con người bình dị nhưng phi thường, những người sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng cho đất nước được hòa bình, thống nhất, cho dân tộc được độc lập", Tổng Bí thư nói.

Ông khẳng định dù trong chiến tranh hay thời bình, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ luôn là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân. Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên thực hiện tốt nhất các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Các chính sách cụ thể gồm: trợ cấp, bảo hiểm y tế toàn phần, hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, tạo việc làm và chăm lo cho con em người có công "thể hiện trách nhiệm và đạo lý của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sáng 9/4. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết Nghị quyết 42/2023 của Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả người có công và gia đình người họ sẽ có mức sống trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần. Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội. Hàng trăm nghìn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước.

Ông nhấn mạnh sự tri ân sâu sắc nhất không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở ý thức và hành động của thế hệ hiện tại. Những người đang sống trong hòa bình và phát triển có trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho tương lai. Thế hệ trẻ cần sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, xây dựng đất nước hùng cường, phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và giữ gìn hòa bình.

"Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể dành tặng những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư bắt tay thăm hỏi các cựu binh. Ảnh: TTXVN

Theo người đứng đầu Đảng, Việt Nam đang đứng trước ba nhiệm vụ trọng tâm. Đó là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình; phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030, năm 2045 - 100 năm nhà nước Việt Nam độc lập, trở thành nước phát triển và có thu nhập cao; và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, để ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành.

Để thực hiện được ba nhiệm vụ này, Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc hòa bình, ổn định, đoàn kết. Ai cũng phải lao động sản xuất, phải sáng tạo, tạo ra nhiều của cải, vật chất hơn nữa, để đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Đảng và Nhà nước phải đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tự do cho mọi người dân. Không được để dân bị đói nghèo. Ai cũng được chăm sóc sức khỏe, ai cũng được học hành, ai cũng được thụ hưởng thành quả cách mạng của đất nước độc lập, tự do", Tổng Bí thư nói.

Ông mong muốn các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ dù đang sinh sống, làm việc ở đâu, bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo, cùng đóng góp để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với các đại biểu dự gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sáng 9/4. Ảnh: TTXVN

Vũ Tuân