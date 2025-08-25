Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong buổi lễ ngày 25/8.

Bộ Ngoại giao hôm nay tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu cho bà Nguyễn Thị Bình.

Quyết định trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình do Chủ tịch nước Lương Cường ký, nhằm ghi nhận "công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc".

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình ngày 25/8. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình nhắc lại cuộc đàm phán tại Hội nghị Paris, gọi đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành ngoại giao Việt Nam. Bà khẳng định ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi lịch sử trọng đại của dân tộc, dẫn đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Ngày nay, chúng ta có hòa bình, độc lập, thống nhất, với đường lối của Đảng hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu là xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngoại giao trở thành mặt trận đi đầu. Tôi tin rằng với truyền thống 80 năm, với những kinh nghiệm, bài học lịch sử quý báu, ngành ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của đất nước đồng thời xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân", bà nói.

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, 98 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam. Bà tham gia cách mạng từ tháng 8/1945 khi mới 18 tuổi, từng học tại Trường Lycée Sisowath - Campuchia rồi du học Pháp và tốt nghiệp cử nhân Văn khoa Đại học Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Nguyễn Thị Bình trong lễ trao danh hiệu Anh hùng Lao động ngày 25/8. Ảnh: Giang Huy

Cuối năm 1968, bà đến Paris dự hội nghị bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam với tư cách là đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập vào tháng 6/1969, bà được giao trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris.

Hội nghị Paris là cuộc đàm phán dai dẳng, kéo dài 4 năm 8 tháng 16 ngày với hơn 200 cuộc họp chính thức, 45 cuộc họp riêng, hơn 500 cuộc họp báo và hàng nghìn cuộc phỏng vấn. Bà Nguyễn Thị Bình cùng cố vấn Lê Đức Thọ và ông Xuân Thủy đã tạo thành "bộ ba thương lượng" gây nhiều chú ý lẫn thiện cảm của dư luận thế giới bấy giờ.

Thắng lợi quân sự liên tục trên chiến trường đã tạo cơ hội cho các nhà đàm phán của Việt Nam buộc đối phương chấp nhận những điều khoản cơ bản cần có để tiến tới ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27/1/1973. Bà Bình là người phụ nữ duy nhất ký vào bản hiệp định.

