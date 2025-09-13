Tổng Bí thư: Tòa án cần là điểm tựa của người dân

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn ngành trở thành biểu tượng công lý, niềm tin; là điểm tựa cho người dân gửi gắm công bằng, lẽ phải.

Ngày 13/9, tại Lễ kỷ niệm, TAND Tối cao đã được trao danh hiệu Anh hùng Lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò của ngành tòa án trong 80 năm lịch sử song hành cùng dân tộc, đồng thời đặt ra những sứ mệnh trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư cho rằng nói đến tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý công bằng, liêm chính công minh và niềm tin, chỗ dựa của nhân dân. Trong giai đoạn mới, đất nước phát triển với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, TAND Tối cao cần thúc đẩy cải cách tư pháp; xây dựng nền kinh pháp chuyên nghiệp hiện đại công bằng liêm chính, không phụ kỳ vọng của nhân dân.

Tòa án phải là pháo đài pháp lý vững chắc củng cố niềm tin của dân với Đảng, nhà nước. Trong hoạt động xét xử lấy công bằng, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp cùa tổ chức cá nhân làm thước đo.

Tổng Bí thư yêu cầu, vụ án dù có tính chất, mức độ nào cũng không được phép để xảy ra oan sai nghiêm trọng. Mỗi phán quyết phải thấu tình đạt lý, vừa giàu nhân văn vừa bảo vệ kỷ cương phép nước, giữ gìn sự ổn định hài hòa trong xã hội, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng sống tốt đẹp cho nhân dân.

"Tòa án không chỉ là cơ quan xét xử mà phải trở thành biểu tượng công lý và niềm tin của nhân dân, điểm tựa vững chắc gửi gắm công bằng, lẽ phải", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân. Ảnh: Nhân Dân

Đánh giá 10 năm qua tòa án các cấp thụ lý trên 5,2 triệu vụ việc, vụ án, Tổng Bí thư nói đây là công việc rất lớn song đã được giải quyết trong bối cảnh điều kiện làm việc còn khó khăn. Ngành tòa án đã nhận Huân chương Sao Vàng, hai lần nhận Huân chương Hồ Chí Minh và hôm nay danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là sự ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ và tận tâm tận tụy với công việc của các thế hệ cán bộ.

Thu hồi hơn 100.000 tỷ đồng tài sản cho Nhà nước

Ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao, cho hay ngành tòa án đã xây dựng đội ngũ thẩm phán có đủ bản lĩnh năng lực, chính trị để đưa ra những phán quyết chính xác, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng; hàng loạt quan chức được đưa ra xét xử công khai, không có "vùng cấm, ngoại lệ".

Những vụ án nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được xét xử như: Phạm Công Danh (Ngân hàng Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (Ngân hàng Đại Tín), Hà Văn Thắm (Ngân hàng Oceanbank), vụ Đinh Ngọc Hệ (Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng), Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng Tòa án nhân dân Tối cao. Ảnh: Nhân Dân

Giai đoạn 2021-2025, ngành tòa án thụ lý hơn 2,6 triệu vụ việc; đã tuyên thu hồi tiền, tài sản trên 70.840 tỷ đồng, các bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại cho Nhà nước trên 43.170 tỷ đồng.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đặt tại TAND Tối cao, kết nối tất cả điểm cầu thuộc hệ thống TAND, gồm: các Tòa phúc thẩm TAND Tối cao; Học viện Tòa án; Văn phòng TAND Tối cao tại khu vực phía Nam; 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh; 355 Tòa án nhân dân khu vực và hệ thống Tòa án quân sự các cấp.

Hải Thư