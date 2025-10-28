Tổng Bí thư Tô Lâm viếng mộ Karl Marx tại Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến viếng mộ nhà triết học Karl Marx tại London, trong chuyến thăm chính thức Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến sân bay London Stansted vào 7h05 hôm nay (14h05 giờ Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh ngày 28-30/10, theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer. Đón đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Seema Malhotra, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cùng đại diện Bộ Ngoại giao Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sau đó đến viếng mộ lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa viếng tại mộ Karl Marx ở London. Ảnh: TTXVN

Nhà triết học Karl Marx sinh năm 1818 tại Đức, định cư tại London năm 1849 cho tới khi ông qua đời năm 1883. Ban đầu Karl Marx được chôn cất tại một vị trí khiêm tốn trong nghĩa trang Highgate. Năm 1954, thi hài ông và các thành viên trong gia đình được chuyển vào cùng một khu vực và đặt dưới một đài tưởng niệm lớn hơn, được khánh thành năm 1956.

Vị trí hiện tại của ngôi mộ đã được xếp hạng "Loại 1", hạng cao nhất dành cho các di sản có giá trị xuất sắc về kiến trúc, lịch sử tại Anh. Nghĩa trang Highgate cũng là nơi an nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà vật lý học Michael Faraday, cha mẹ của nhà văn Charles Dickens, nhà triết học, xã hội học, chính trị học Herbert Spencer, nhà văn George Eliot.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng niệm trước mộ phần của Karl Marx. Ảnh: TTXVN

Đài mộ do nhà điêu khắc Laurence Bradshaw thiết kế gồm một bức phù điêu bán thân bằng đồng của Karl Marx đặt trên bệ đá cẩm thạch khắc dòng khẩu hiệu nổi tiếng Workers of all lands, unite (Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!), được trích từ tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Anh ngày 11/9/1973. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào dịp kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bức phù điêu bán thân bằng đồng của Karl Marx được đặt trên bệ đá cẩm thạch tại đài mộ trong nghĩa trang Highgate. Ảnh: TTXVN

Thanh Danh