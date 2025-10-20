Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Phần Lan ngày 20-22/10.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tháp tùng Tổng Bí thư có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và các quan chức khác, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Phần Lan hôm nay. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Năm 2024, tổng kim ngạch hai chiều đạt trên 422,56 triệu USD, tăng 12,47% so với năm 2023. Kim ngạch 9 tháng đầu năm 2025 đạt 279,47 triệu USD.

Phần Lan đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam tổng giá trị 340 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực cấp - thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp. Phần Lan hiện có 37 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 50,8 triệu USD, Việt Nam hiện có 10 dự án đầu tư tại Phần Lan với tổng vốn đầu tư đạt 1,13 triệu USD.

Khoa học - công nghệ là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Hợp tác giáo dục - đào tạo cũng nổi bật, khi có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam tại Phần Lan. Cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan hiện có khoảng 16.000 người.

Ngọc Ánh