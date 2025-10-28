Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ngày 28-30/10.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Tháp tùng Tổng Bí thư có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và các quan chức khác, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm chính thức Anh hôm nay. Ảnh: TTXVN

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là Anh) ngày 11/9/1973. Hai nước ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh vào tháng 9/2010.

Việt Nam và Anh ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược ngày 30/9/2020 với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Hai nước đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA), chính thức có hiệu lực ngày 31/12/2020. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến hết tháng 8/2025, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỷ USD, đứng thứ 15 trong 152 nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Hai nước còn hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển, giáo dục - đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, hợp tác địa phương và bán dẫn. Hiện có khoảng 110.000 người Việt ở Anh, trong đó có 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh.

