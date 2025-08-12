Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân dự tiệc trà tại Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hye-kyung sáng nay đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tới dự tiệc trà, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước tại Nhà Xanh, thủ đô Seoul.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư và phu nhân ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hye-kyung sáng nay đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tới dự tiệc trà, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước tại Nhà Xanh, thủ đô Seoul.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư và phu nhân ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân.
Phu nhân Ngô Phương Ly diện hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
Phu nhân Ngô Phương Ly diện hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân chụp ảnh chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân chụp ảnh chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae-myung và hai phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh.
Nhà Xanh được coi là biểu tượng quyền lực ở Hàn Quốc. Sau khi đắc cử hồi tháng 6, Tổng thống Lee thông báo chuyển vào làm việc tại Nhà Xanh, sau ba năm nơi đây được biến thành điểm tham quan cho công chúng dưới thời cựu tổng thống Yoon Suk-yeol.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae-myung và hai phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh.
Nhà Xanh được coi là biểu tượng quyền lực ở Hàn Quốc. Sau khi đắc cử hồi tháng 6, Tổng thống Lee thông báo chuyển vào làm việc tại Nhà Xanh, sau ba năm nơi đây được biến thành điểm tham quan cho công chúng dưới thời cựu tổng thống Yoon Suk-yeol.
Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kim Hye-kyung chụp ảnh chung.
Hai phu nhân ngày 11/8 cũng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trao đổi về hợp tác văn hóa và công nghiệp sáng tạo.
Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kim Hye-kyung chụp ảnh chung.
Hai phu nhân ngày 11/8 cũng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trao đổi về hợp tác văn hóa và công nghiệp sáng tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân thưởng trà.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân thưởng trà.
Trong lúc thưởng trà, hai lãnh đạo và phu nhân đã xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.
Trong lúc thưởng trà, hai lãnh đạo và phu nhân đã xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân xem biểu diễn đàn bầu truyền thống của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân xem biểu diễn đàn bầu truyền thống của Việt Nam.
Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân cũng trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam.
Đàn đá là nhạc cụ cổ của Việt Nam, được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày có âm vực trầm trong khi thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh.
Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân cũng trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của Việt Nam.
Đàn đá là nhạc cụ cổ của Việt Nam, được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày có âm vực trầm trong khi thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh.
Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.
Trong cuộc hội đàm ngày 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae-myung tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Hai lãnh đạo cũng ra tuyên bố chung nêu 6 lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.
Trong cuộc hội đàm ngày 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae-myung tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Hai lãnh đạo cũng ra tuyên bố chung nêu 6 lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ảnh: TTXVN