Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân dự tiệc trà tại Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hye-kyung sáng nay đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tới dự tiệc trà, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước tại Nhà Xanh, thủ đô Seoul.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư và phu nhân ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân.