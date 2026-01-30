Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của ông Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội XIV.

Trong buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, theo Bộ Ngoại giao.

Chuyến thăm thể hiện sự ưu tiên, coi trọng cao độ và tình cảm hữu nghị, chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Ông Lưu Hải Tinh chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai "mục tiêu 100 năm" nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung; sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, xây dựng quan hệ tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt, nhất là 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng; nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng đang bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Huyền Lê