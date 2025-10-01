Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez, đề nghị Cuba ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ở trụ sở Trung ương Đảng hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Cuba tiếp tục thắt chặt mối quan hệ anh em mẫu mực, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ quan hệ hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học - dược phẩm, tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định nước này hết sức coi trọng tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công việc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chiều 1/10. Ảnh: TTXVN

Ông Hernandez cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đánh giá cao kết quả hỗ trợ và hợp tác trong nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp hướng tới đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng tại Cuba, liên doanh về công nghệ sinh học - dược phẩm, cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Hernandez khẳng định Cuba luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba và tin sẽ thu hút thêm doanh nghiệp Việt Nam đến Cuba.

Tổng Bí thư đánh giá cao các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Cuba trong tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền và tăng cường hiểu biết trong nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Như Tâm