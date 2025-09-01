Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, nhân dịp đoàn Campuchia sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong buổi tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự hiện diện của đoàn là minh chứng của quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), nhà nước và nhân dân Campuchia, đồng thời coi trọng quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia - Lào. Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước ngày càng gắn kết, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam. Ông nhấn mạnh cuộc Cách mạng thành công của Việt Nam là nguồn động lực to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng khỏi chế độ thực dân của các dân tộc khác, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà cả trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 1/9. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, kết nối thế hệ lãnh đạo, thanh niên, giao lưu nhân dân hai nước; kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia; tích cực trao đổi, khẩn trương hoàn thành phân giới cắm mốc 16% đường biên giới đất liền; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới...

Hai bên nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 10 tỷ USD trong năm 2024 và sẽ sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và các dự án đầu tư của Việt Nam góp phần cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội tại nước láng giềng.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Ông Hun Sen chia sẻ về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó hai bên đã tổ chức các cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC), Ủy ban biên giới chung (GBC). Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực và cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân hai nước mà còn góp phần củng cố môi trường phát triển chung của cả khu vực.

Về phần mình, Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Chiều 1/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với ông Hun Sen tại trụ sở Quốc hội, bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chủ tịch Hun Sen cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và nhấn mạnh những gì Campuchia có được hôm nay không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam, nhất là sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam. Đây là chân lý lịch sử mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc.

Huyền Lê