Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao thông báo chuyến thăm diễn ra ngày 9-11/10, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Năm nay đánh dấu 75 năm kỷ niệm Việt Nam - Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31/1/1950.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Triều Tiên từng đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970, cung cấp hàng viện trợ và đưa hàng trăm phi công quân sự tới hỗ trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Năm 2019, ông Kim Jong-un từng thăm chính thức Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Hồi tháng 9, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng chung tới ông Kim Jong-un, bày tỏ mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục phát triển quan hệ thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

