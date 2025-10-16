Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Phần Lan vào ngày 20-22/10.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hội kiến với Thủ tướng Phần Lan, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch đảng Cộng sản Phần Lan, gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu cũng như có một số hoạt động đối ngoại khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội ngày 15/2. Ảnh: Phạm Thắng

Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Năm 2024, tổng kim ngạch hai chiều đạt trên 422,56 triệu USD, tăng 12,47% so với năm 2023. Kim ngạch 9 tháng đầu năm 2025 đạt 279,47 triệu USD.

Hiện có khoảng 50.000 người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Phần Lan.

Phạm Giang