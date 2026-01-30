Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngày 5/2, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt trong năm 2026 và là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội Đảng lần thứ XIV. Sự kiện diễn ra sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 26-27/1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo ngày 23/1. Ảnh: Giang Huy

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi đảng. Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, và đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào.

Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, còn Việt Nam hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào. Tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt trên 6,21 tỷ USD.

Huyền Lê