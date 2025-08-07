Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp tổ của Quốc hội sáng 15/2. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022.

Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD, với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về hợp tác phát triển với cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD đến năm 2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2024 có 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam, con số này trong 5 tháng đầu năm 2025 là 1,9 triệu khách, đứng thứ hai trong các thị trường du lịch tới Việt Nam.

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, hiện có khoảng 100 cặp quan hệ cấp địa phương hai nước đã được thiết lập. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam giai đoạn năm 2023-2024 đạt khoảng 29,4 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội. Các gia đình đa văn hóa ngày càng là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023.

Trong số này, lưu học sinh là gần 100.000 người, trên 100.000 lao động các loại; hơn 40.000 cô dâu lấy chồng Hàn Quốc (không tính số đã nhập quốc tịch Hàn Quốc); số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người.

Ngọc Ánh