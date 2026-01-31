Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào ngày 6/2, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cũng như đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch CPP Hun Sen.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.

Việt Nam hiện nằm trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD.

Bên cạnh thương mại - đầu tư, hai nước cũng duy trì hợp tác về quốc phòng - an ninh, giáo dục, giao thông - vận tải, văn hóa, viễn thông... Việt Nam và Campuchia cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN hay cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Thanh Tâm