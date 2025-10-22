Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria ngày 22-24/10, sau khi kết thúc lịch trình ở Phần Lan.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Bà nhấn mạnh Bulgaria là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước nhìn lại thành tựu phát triển quan hệ và đưa ra định hướng mang tính chiến lược, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây cũng là dịp để hai nước xây dựng cầu nối Bulgaria với ASEAN và Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/2/1950. Tổng kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 263 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 110 triệu USD.

Tính đến tháng 6/2025, Bulgaria có 14 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 31,32 triệu USD, đứng thứ 68 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa hai nước được ký từ năm 1998, đến nay hai bên đã triển khai 19 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học. Hơn 1.200 người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria.

Huyền Lê