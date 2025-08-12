Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 định hướng phát triển quan hệ Việt - Hàn

Tổng Bí thư cho biết tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế - thương mại, hợp tác khoa học công nghệ nằm trong số những định hướng đưa quan hệ Việt - Hàn ngày càng đi vào chiều sâu.

Tới thăm Đại học Yonsei ngày 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách với chủ đề: "Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển", theo TTXVN.

Tổng Bí thư chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực với những tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc. Đó là môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phân tách và phân mảnh, nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng đang bị đứt gãy, mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào có giới hạn như tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động truyền thống... khiến nhiều quốc gia không kịp thích ứng và chuyển đổi.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Những nỗ lực trong giai đoạn then chốt hiện nay có ý nghĩa chiến lược, quyết định để hiện thực hóa khát vọng lớn của Việt Nam: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Trên hành trình này, chúng tôi mong rằng chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư nói dù chỉ trải qua 33 năm, quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước đã phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đưa ra các định hướng: Tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng quan trọng hàng đầu. Hai nước cần duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và trên nhiều kênh; tăng cường giao lưu, hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác và thỏa thuận hiện có.

Hai nước cần phát huy vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế - thương mại, xem đây là ưu tiên của ưu tiên. Việt Nam nhìn nhận việc các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam sẽ đem lại lợi ích chung chiến lược cho cả hai nước.

Các dự án hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ củng cố sức chống chịu của hạ tầng tại Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian tới, hai nước sẽ đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Ưu tiên hợp tác hàng đầu là công nghiệp bán dẫn, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học.

"Chúng tôi mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, công nghệ sinh học, công nghệ đóng tàu. Chúng tôi đặc biệt chào đón các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lãnh đạo Việt Nam kêu gọi tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân. Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc về xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, quảng bá văn hóa, du lịch.

Hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ quan điểm chung của ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Nhắc về thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các sinh viên Đại học Yonsei, Tổng Bí thư nói đây là thế hệ được nuôi dưỡng và trưởng thành trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, tiếp cận từ sớm với những tinh hoa, thành tựu của nhân loại.

Tổng Bí thư mong muốn những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những "đại sứ thiện chí" của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ.

Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei, đã trao bằng tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Ngọc Ánh