Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhất trí tạo đột phá về hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị hai nước.

Trong cuộc hội kiến tại trụ sở Trung ương Đảng sáng 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước.

Việc Lào cử đoàn chiến sĩ quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam là sự cổ vũ to lớn đối với Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, theo Bộ Ngoại giao.

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự hỗ trợ quý báu đó từ những năm kháng chiến đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hôm 2/9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nồng nhiệt chúc mừng sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Lào, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng, đấu tranh vì hòa bình của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Ông cho biết Lào đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào coi những thành tựu trong 80 năm qua của Việt Nam cũng chính là thành tựu chung của hai nước. Ông cho biết đã cảm nhận rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khi chứng kiến không khí sôi động, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam trong những ngày qua.

Bên cạnh tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai lãnh đạo nhất trí nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ chính trị, đẩy mạnh nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, trong đó tập trung triển khai các dự án hợp tác chiến lược, tạo xung lực mới, mở ra giai đoạn hợp tác mới hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng vì nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng... đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hai nước cũng đang phối hợp triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại phát triển bền vững, gắn kết hơn với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hôm 2/9. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Quốc hội, khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt "có một không hai" với Lào.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công chung trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để giám sát, xúc tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Phạm Giang